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    4 çocuk babası adam ailesine küsünce 4 gün samanlıkta saklandı

    Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
    25.01.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, 4 günden bu yana kayıp olan Y.T. (48), AFAD, jandarma ve köylülerin yaptığı aramalara rağmen bulunamadı. Sabah köy çeşmesinden su içerken görülen Y.T., ailesi ile tartıştığını, evdekilere küstüğü için 4 gün boyunca samanlıkta saklandığını, arama çalışmalarını pencereden izlediğini söyledi.

    Mudurnu Çavuşlarçiftliği Köyü’nde oturan evli ve 4 çocuk babası Y.T., Cumartesi günü kayboldu. Ailesi ile tartışmasının ardından ortadan kaybolan Y.T.’yi merak eden yakınları, jandarmaya durumu bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köylülerin de katıldığı çalışma ile Y.T., köyde ve çevresinde arandı.

    Yapılan aramalara rağmen Y.T. bulunamadı. Y.T. dün sabah köyde çeşmeden su içerken görüldü. Köylüler ve jandarma, Y.T.’ye nerede olduğunu sordu. Y.T., ailesi ile tartıştığını, ailesine küsmesi nedeniyle 4 gün boyunca komşularının samanlığında saklandığını, arama çalışmalarını samanlığın penceresinden izlediğini söyledi.

     

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    Etiketler: Bolu , samanlık , Kayıp , son dakika
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