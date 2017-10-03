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    4 çocuk annesi kadın sokak ortasında öldürüldü

    İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
    03.10.2017 - 06:57 | Son Güncelleme:

    TOKAT'ın Erbaa İlçesi'nde 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Arzu Dikal çalıştığı fabrikadan dönerken evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

    Olay, saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. İşçi emeklisi Sami Dikal ile evli ve 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuk annesi Arzu Dikal, bir hafta önce Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. İş çıkışı servis minibüsüne binen Arzu Dikal, evinin yakınında inerek yürümeye başladı. Ancak talihsiz kadın, evine 100 metre uzaklıkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

    Başına, boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Dikal, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine dışarı çıkan komşuları Arzu Dikal'ı kanlar içinde yerde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Arzu Dikal doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Olay sırasında talihsiz kadının eşi Sami ile oğlu Samet ve kızı Aleyna Dikal'ın evde bulunduğu öğrenildi. Silah sesleri nedeniyle sokağa çıkan oğlu Samet Dikal’ın şaşkın gözlerle olup biteni anlamaya çalıştığı görüldü. Hastaneye giden Aleyna Dikal ise annesinin ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

    Polis sokak ortasında işlenen cinayetin ardından çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: Tokat , kadın cinayeti , Arzu Dikal
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