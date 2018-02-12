“4 bin liraya evimi aldılar” davası

BANKA “PARA YATTI DEDİ”

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Nadide Kazar’ın başından geçenler avukatı Ayşe Celepcioğlu İriyar şöyle anlattı: “Kendisini

Filiz” diye tanıtan bir kadın, Bahçelievler Huzurevi’nde kalan Nadide Kazar’la samimiyet kurdu. Filiz, bir gün Nadide Kazar’ın telefonda emlakçısıyla konuşmasına şahit olunca ‘Teyze senin evin mi var? Ben alayım. Söyle bana evine kaç lira veriyorlar? Ben 400 bin liraya talibim’ dedi. 8 Kasım 2017’de Paranın bankaya yattığı söylenerek birlikte tapuya gidildi. Tapu müdürü bankadan Nadide Kazar’ın hesabına para yatıp yatmadığını öğrenmek istedi. Bilgi verilmeyince telefonu alan Nadide Kazar’a banka görevlisinin ‘Para yattı’ cevabı üzerine satış tamamlandı. Ancak yaşı itibarıyla paradan 6 sıfırın atılmasıyla birimleri karıştıran Nadide Kazar’ın hesabına 400 bin lira değil, 4 bin lira yatırılmıştı.

“SAKIN KALP KRİZİ GEÇİRME

Satış yapıldıktan sonra o kadın yolda Nadide Kazar’a, “Teyze sana bir şey söyleyeceğim. Sakın kalp krizi geçirme. Bankada 4 bin lira var haberin olsun” dedi. Nadide Kazar da şaka yaptığını sandı.

“ENAYİ MİYİM? BEDAVA ALDIĞIM EVİ SANA GERİ VEREYİM”

Nadide Kazar huzurevine gittiğinde hesap cüzdanını muhasebeci Nedime K.’ya verip hesabına 4 bin lira yattığını öğrenince dolandırıldığını anladı. Nanine Kazar, evini sattığı kadını telefonla arayınca “Ben enayimiyim. Bedava aldığım evi sana geri mi vereyim” diyerek telefonu kapattı. Daha sonra Kumkapı Polis Merkezi’ne giderek kadından şikayetçi oldu. Evi satan kişinin gerçek kimliğinin S.T. olduğunu karakolda öğrendi. Polisin yaptığı araştırmada S.T.’nin hırsızlık dahil olmak üzere birçok suç kaydının olduğu belirlendi.

“ASLINDA 90 YAŞINDA”

Müvekkilim aslında 90 yaşındadır. Almanya’ya gidebilmek için yaşını küçültmüştür. Nüfusta 84 yaşında görünmektedir. Demans (bunama) başlangıcı vardır. Müvekkilimin hastalığından ve yaşından faydalanarak kasıtlı olarak dolandıran S.T.’den Fatih’deki taşınmaz kaydının iptali ile müvekkilim adına tescil edilmesini, taşınmazın üçüncü kişilere satışının engellenmesini istiyoruz.”

“95 BİN LİRA ELDEN ÖDENDİ”

Davaya cevap veren S.T.’nin avukatı ise davanın reddini istedi. S.T.’nin avukatı, “Fatih’teki taşınmazın 42.50 metrekare arsa paylı taşınmazın küçük bir dairesine isabet eden 1/10 hissenin davacı tarafından satılması olayında müvekkilimce yapılmış herhangi bir hile yoktur. Davacı Fındıkzade’de bir dairesi olduğunu, emlakçının 100 bin lira fiyat verdiğini söylemiştir. Sohbetlerin birisinde dairesini müvekkilime satmayı teklif etmiştir. Emlakçının 5 bin lira aşağısına 95 bin liraya daireyi müvekkilime satabileceğini anlatmıştır. Hesabına 4 bin lira yatırılmış, kalan 91 bin lira da elden ödenmiştir ” dedi.

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