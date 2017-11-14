4 bin kişilik kasaba kuruyor

İNŞAAT sektöründe 50 yıldır faaliyet gösteren Polatyol, 3 yıl önce TMSF’den satın aldığı Eston Şehir projesine devam ediyor. İstanbul Bahçeşehir’de yer alan 1.6 milyon metrekarelik Eston Şehir projesinde Eston Mahallem etabını tamamlayan şirketi, Eston Şehir Koru adında yeni bir projeye başlıyor. 215 dönüm üzerinde inşa edilen projede 90 dönüm yeşil alan, 25 dönüm ise aktivite alanı olarak planlandı. Projede ağırlıklı olarak villa, katlı villa, 5 katlı koru konakları ve 7-8 katlı koru evleri olmak üzere 1090 konut ve 31 ticari birim yer alacak. 4 bin kişinin yaşaması planlanan projede 2+1’den 5+1’e kadar değişik büyüklükte daire seçenekleri yer alıyor. 2019’un ikinci yarısında tamamlanması planlanan projede metrekare satış fiyatı ise 5 bin 500 lira.

YATIRIM DEĞERİ 1 MİLYAR

Projenin yaklaşık 1 milyar lira yatırım değerine sahip olduğunu belirten Polatyol Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Polat, şirketleri ve projeleri hakkında şunları söyledi: “50 yıldır müteahhitlik sektöründe ağırlıklı olarak altyapı ve taahhüt işleri yapıyoruz. Fas’tan Kazakistan’a, Gürcistan’dan Umman’a kadar 10 ülkede faaliyetlerimiz sürüyor. Bugüne kadar 2 milyar dolarlık iş teslim ettik. Yurtiçi ve yurtdışında devem eden işlerimizin büyüklüğü de 1.5-2 milyar dolar. 3 yıl önce Eston Şehir projesini satın alarak gayrimenkul geliştirme alanına geçtik. İlk projemiz Eston Mahallem’i tamamladık, aralık ayında teslim edeceğiz. Yeni projemizde de 1700’den fazla ağaç ve 25 bin bodur bitki ekip bir koru hayata geçireceğiz.” Projede yeşile ve sosyalleşme alanlarına geniş yer ayrıldığını belirten projenin mimarı ve Evrenol Mimarlık Kurucu Ortağı Mehpare Evrenol, “Biz mimarlar hayal etmekte özgürdük, bu projede hayalleri gerçeğe çevirmekte de özgür olduk” dedi. Doğa dostu kimliğiyle tanınan belgesel yapımcısı Serdar Kılıç de projenin reklam yüzü oldu. Kılıç, projeden kazandığı tüm geliri kırsaldaki 150 çocuğun eğitimi için kullanacağını söyledi.