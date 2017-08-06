4 bin 272 eser geri döndü

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'ye bu zaman diliminde iade edilen ilk eserler 2004'te İsviçre'nin Zürih kentinde ele geçirilen 396 eser oldu. Türkiye'den kaçırılan ve Fransa'da bulunduğu saptanan Sultan 2. Abdülhamid'e ait 18 parça eşyanın 2005'te, İngiltere'deki Aphrodisias Friz Bloğu'nun da 2006'da iadesi sağlandı. Bakanlıkça 2007'de ise Avusturya, İngiltere, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'den toplam 349 eserin iadesi gerçekleştirildi. Bu eserler arasında Zırhlı İmparator heykeli başı, stel parçaları, Laodikya Antik Kenti'ne ait bronz el, Roma yüzüğü ile sikkeler yer alıyor.

DÖNÜM NOKTASI YORGUN HERAKLES

Türkiye'nin yurtdışında yürüttüğü girişimlerde eser kaçakçılığına en çok dikkati çeken ve bu anlamda kamuoyunda farkındalık yaratan eser iadesi ise Yorgun Herakles'in Türkiye'ye dönmesiyle gerçekleşti.

Perge Antik Kenti'nden kaçırılan ve 31 yıl boyunca anavatanından ayrı kalan Yorgun Herakles (Herkül) heykelinin üst kısmı ve içerisinde Boğazköy Sfenksi'nin de bulunduğu toplam bin 885 eserin iadesi gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından aralarında Almanya, İsviçre, Bulgaristan, ABD, Avustralya ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerden 2012'de 86, 2013'te 30, 2014'te 86, 2015'te ise 39 eserin iadesi sağlandı.

Böylelikle 2003-2017 yıllarında, Anadolu’dan yurtdışına kaçırılan toplam 4 bin 272 eserin Türkiye'ye dönüşü sağlandı. Eserler, Türkiye'nin çeşitli müzelerinde sergileniyor.