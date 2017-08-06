MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Hürriyet>Kitap Sanat>4 bin 272 eser geri döndü

    4 bin 272 eser geri döndü

    AA
    06 Ağustos 2017 - 22:26Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 22:26

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yoğun girişimler sonucunda yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılan 4 bin 272 eser, Türkiye topraklarına döndürüldü.Bakanlığa bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Türkiye topraklarından yıllar önce yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılan eserleri ait olduğu yere döndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda en son Cenevre'deki Herakles Lahdi'nin Türkiye'ye iadesi yönünde karar alınırken, 2003'ten bu yana yurtdışında yürütülen yoğun takip ve girişimlerle binlerce eserin de Türkiye topraklarına dönmesi sağlandı.

    Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'ye bu zaman diliminde iade edilen ilk eserler 2004'te İsviçre'nin Zürih kentinde ele geçirilen 396 eser oldu. Türkiye'den kaçırılan ve Fransa'da bulunduğu saptanan Sultan 2. Abdülhamid'e ait 18 parça eşyanın 2005'te, İngiltere'deki Aphrodisias Friz Bloğu'nun da 2006'da iadesi sağlandı. Bakanlıkça 2007'de ise Avusturya, İngiltere, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'den toplam 349 eserin iadesi gerçekleştirildi. Bu eserler arasında Zırhlı İmparator heykeli başı, stel parçaları, Laodikya Antik Kenti'ne ait bronz el, Roma yüzüğü ile sikkeler yer alıyor.

    DÖNÜM NOKTASI YORGUN HERAKLES

    Türkiye'nin yurtdışında yürüttüğü girişimlerde eser kaçakçılığına en çok dikkati çeken ve bu anlamda kamuoyunda farkındalık yaratan eser iadesi ise Yorgun Herakles'in Türkiye'ye dönmesiyle gerçekleşti.

    Perge Antik Kenti'nden kaçırılan ve 31 yıl boyunca anavatanından ayrı kalan Yorgun Herakles (Herkül) heykelinin üst kısmı ve içerisinde Boğazköy Sfenksi'nin de bulunduğu toplam bin 885 eserin iadesi gerçekleştirildi.

    Bakanlık tarafından aralarında Almanya, İsviçre, Bulgaristan, ABD, Avustralya ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerden 2012'de 86, 2013'te 30, 2014'te 86, 2015'te ise 39 eserin iadesi sağlandı.

    Böylelikle 2003-2017 yıllarında, Anadolu’dan yurtdışına kaçırılan toplam 4 bin 272 eserin Türkiye'ye dönüşü sağlandı. Eserler, Türkiye'nin çeşitli müzelerinde sergileniyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Kültür ve Turizm Bakanlığı , cenevre
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri