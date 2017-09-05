Üçüncü Dünya Savaşı'nı yapay zekâ çıkaracak

Yapay zekâ teknolojilerine için sık sık karşı olduğunu belirten açıklamalar yapan çılgın işadamı Elon Musk'tan yine önemli bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Rusya, yapay zekâ yön verecek ülkelerden biri olacak" açıklamasını paylaşan Musk, "Çin, Rusya ve çok yakında bütün ülkeler güçlü bilgisayar bilimlerine sahip olacaklar. Uluslararası düzeyde yapay zekâ rekabeti ise muhtemelen 3'üncü Dünya Savaşı'nı çıkaracak" dedi. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Musk, şu yanıtı vermesi dikkat çekti: "3'üncü Dünya Savaşı'nı ülke liderleri başlatmayabilir. Ancak yapay zekânın saldırının zafer için en iyi yol olduğuna karar verirse bu savaş başlayabilir."