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    Hürriyet >Dünya>3’ü Türk 5 kişinin öldüğü yangında zanlıdan şok itiraf!

    3’ü Türk 5 kişinin öldüğü yangında zanlıdan şok itiraf!

    DHA
    04.10.2017 - 08:05 | Son Güncelleme:

    Fransa'da 3'ü Türk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği yangını çıkaran zanlı suçunu itiraf etti.

    Fransa’nın Mulhouse kentinde bir binada yangın çıkararak 3’ü Türk 5 kişinin ölümüne neden olan zanlı suçunu itiraf etti.

    Geçtiğimiz Pazar günü 3’ü Türk 5 kişinin ölmesine ve ikisi ağır olmak üzere 8 kişinin de yaralanmasına neden olan yangında Pazartesi günü gözaltına alınan 28 yaşındaki zanlı yangını çıkarttığını itiraf etti. Kendisi de aynı binada oturan zanlı Mulhouse polisine verdiği ifadede suçunu itiraf etti ve yangını Çok gürültülü komşularına karşı çıkarttığını söyledi.

    Emniyet güçleri tarafından, geçmişte de benzeri olaylara karıştığı için tanınan suçlu önümüzdeki Pazartesi günü hakim karşısına çıkartılacak.

     

    Etiketler: Yangın , FRANSA , Mulhouse
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