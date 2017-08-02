3'ü polis çıktı!

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bazı polis memurlarının ele geçirdikleri kaçak sigaraları ilgili adli işlem yapmak yerine, kaçakçılarla birlikte sattıklarını tespit eden Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, 24 Temmuz'da bu kişilere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında takibe alınan şüpheliler, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

Aralarında 3 polisin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Sorguları tamamlanan 7 kişi dün Mardin adliyesine sevkedildi. Savcılıkta ifade veren 7 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan 7 kişiden Y.B. ve polis memuru İ.G. serbest bırakılırken, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Taner M. ve Hüseyin G. ile sivillerden Abdulbaki D., Mehmet Reşit K. ile Rıdvan B. olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanarak cazevine gönderildi.

Mandin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyon anı ise polis kamerasından saniye saniye kayıt altına alındı.

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