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    3o bini uzman 62 bin işçi aranıyor

    Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
    21 Ağustos 2017 - 09:55Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 09:55

    Türkiye’nin dört bir yanındaki şirketlerden işçi alımı için talep geliyor. 62 bine yakın işçi aranırken, bunlardan 33 bine yakını beden işçisi. Şirketler tekstilden inşaata, gıdadan kimyaya, gemi inşadan otomotive birçok alanda 30 bine yakın uzman alımı için İŞKUR’a başvurdu.

    Her sektörden 62 bin işçi aranıyor. İŞKUR, son açık iş (işverenlerden gelen talep) sayısını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin dört bir yanındaki işverenler 123 bine yakın eleman arıyor. Ancak en çok ihtiyaç duyulan eleman ise işçi. Yaklaşık, 62 bine yakın işçi aranırken, bunun sadece yarısı beden işçilerinden oluşuyor.

    En çok arananlar ise inşaat işçisi. Özellikle inşaat şirketleri duvarcıdan boyacıya, tuğla örmeciden cam montajcıya kadar inşaatlarda çalışacak 1.610 eleman arıyor.

    TEKSTİL İŞÇİSİ REVAÇTA
    İkinci sırayı ise tekstil ve konfeksiyon işçileri alıyor. Tekstil makinesi işçisinden örme makinesinden çalışacaklara, halı yıkama işçisinden konfeksiyon yıkamacıya kadar Türkiye’nin her yerindeki tekstil ve konfeksiyon şirketleri 1.337 işçi alımı için İŞKUR’a başvurdu.
    Yine arananlar arasında üçüncü sırayı temizlik işçileri alıyor. İŞKUR’a gelen açık iş taleplerine göre şirketler binin üzerinde temizlik işçisi arıyor.

    İşçi denince sadece vasıfsız çalışacak personel anlamına gelmiyor. Sektör bazında bakıldığında son bir ayda boya-kimyadan lastik sektörüne, elektrik işçisine kadar birçok alanda çalışacak işçi aranıyor.

    3o bini uzman 62 bin işçi aranıyor

    Etiketler: işkur , istihdam , Sektör
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