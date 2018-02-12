3DExperience Marketplace ile küresel sanayi devrimi hızlanıyor

Bulut tabanlı alışveriş sitesi, dünyanın en büyük çevrimiçi tüketici alışveriş sitelerinin eski perakende ortamını veya mobilite tedarikçilerinin nakliye sektörünü dönüştürdüğüne benzer şekilde sanayi dünyasını dönüştürme hedefiyle dijital tasarım, mühendislik ve üretim için kullanılacak yeni bir ticaret platformu.

Üç boyutlu baskı da dahil olmak üzere yeni üretim hizmet tedarikçileri belirlemek, kendi tasarım ortamlarına özel bileşenler eklemek veya hizmet tedarikçisi ve dahili kaynak ekosistemlerini yönetmek isteyen işletmeler artık talep üzerine üretim ve akıllı parça tedariki hizmetlerine ulaşabilecekler. Bütün bunlar işbirliği faaliyetlerini ve genel anlamda inovasyon süreçlerini daha düzenli hale getirecek.

3DEXPERIENCE Marketplace'de bugün itibariyle 500'den fazla makine tedarik eden 50 dijital ürün üreticisi ve 600 tedarikçiden 30 milyon bileşen bulunuyor. Bu şirketlerin tamamı kendi alanlarında iyi tanınan uzmanlar. Bu şirketler platform aracılığıyla tasarım ve üretim teknik özelliklerini tekrar kullanabilecek, parça ve ürün kolayca üretilebilirken risk ve hata azalacak. Ayrıca alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin ödeme, kur ve faturalandırma gibi tüm boyutları yönetilebilecek, tam takip edilebilirlik için her işlemin kaydı tutulacak.

Dassault Systèmes CEO'su Bernard Charlès şunları ifade etti: “Günümüzdeki Sanayi Rönesansı dijitalleşmenin ötesine geçiyor, yeni aktörler ve sürdürülebilir inovasyona verimlilikten daha fazla önem atfeden yeni çözüm, süreç ve hizmet kategorileri ortaya çıkıyor. 2012 yılı itibariyle iş deneyimi platformu alanının öncüsü olan 3DEXPERIENCE platformunu temel alan 3DEXPERIENCE Marketplace, tedarik zincirini bir değer zincirine, yeni bir çalışma, inovasyon ve değer üretme yöntemine öncülük yapan tek, sanal ve sosyal bir organizasyona dönüştürüyor. Çevrimiçi platformlar ve alışveriş siteleri perakende, nakliye ve konaklama hizmetlerini dönüştürmüş durumda. Hazırlanın, sırada sanayi dünyası var.”