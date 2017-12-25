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    395 arasından 15 finalist

    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 17:34 | Son Güncelleme:

    Sabancı Vakfı’nın 'Kısa Film Uzun Etki' ismiyle düzenlediği 'Çocuk İşçiler' temalı Kısa Film Yarışması’nde finale kalan 15 eser belli oldu. Buşvuruların üç kat artarak 395'e ulaştığı yarışmanın ödül töreni 16 Ocak'ta yapılacak.

    Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” ismiyle düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın ikinci yılında finale kalan eserler belli oldu. Bu yıl “Çocuk İşçiler” temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 3 kat artarak 395’e ulaştı. Ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 15 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu (www.kisafilmuzunetki.org) üzerinden açıklandı. Finale kalan kısa filmler jüri tarafından değerlendirilecek ve çocuk işçiliği sorununu en dikkat çekici şekilde anlatarak dereceye giren filmler 17 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Yarışmanın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek.

    Finale Kalan Kısa Filmler:
    Abbas/ Öykü Gökçil Gökkaya
    Ali’nin Harika Dünyası/ Denizmert Cebe
    Ayşe’nin Hikayesi/ Semih Soydan - Yusuf Nahırcı
    Bedel/ Harun Sağlam
    Çizgiler Arasında/ Şeref Akçay
    El/ Nahid Abbaszade
    Gram/ Barış Can Seyfi - Sinan Adıgüzel
    Küçük Adam/ Şeyhmus Sarıce
    Küfe/ Yusuf Yılmaz
    Mij/ Mehmet İsmail Çeçen - Ramazan Akkuş
    Nilüfer/ Tolga Özdemir
    Oralet/ Abdullah Rıdvan Can
    Oyuncuk/ İbrahim Sever
    Saksak/ Turan Kubulay
    Şakha/ Sedat Benek - Mustafa Uluç

    Kısa Film Yarışması ile genç sinemacıların gelişimine de destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, Kısa Film Platformu Buluşmaları’nı düzenliyor. Yarışmaya başvuran herkesin katılımına açık olan etkinlik, 16 Ocak’ta Sabancı Center’da gerçekleşecek. Gençler, gün boyunca sinema alanında usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyimlerini dinleme fırsatı bulacak.
    www.sabancivakfi.org
    www.kisafilmplatformu.org

     

    Etiketler: Sabancı Vakfı kısa film yarışması
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