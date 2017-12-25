395 arasından 15 finalist

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” ismiyle düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın ikinci yılında finale kalan eserler belli oldu. Bu yıl “Çocuk İşçiler” temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 3 kat artarak 395’e ulaştı. Ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 15 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu (www.kisafilmuzunetki.org) üzerinden açıklandı. Finale kalan kısa filmler jüri tarafından değerlendirilecek ve çocuk işçiliği sorununu en dikkat çekici şekilde anlatarak dereceye giren filmler 17 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Yarışmanın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek.
Finale Kalan Kısa Filmler:
Abbas/ Öykü Gökçil Gökkaya
Ali’nin Harika Dünyası/ Denizmert Cebe
Ayşe’nin Hikayesi/ Semih Soydan - Yusuf Nahırcı
Bedel/ Harun Sağlam
Çizgiler Arasında/ Şeref Akçay
El/ Nahid Abbaszade
Gram/ Barış Can Seyfi - Sinan Adıgüzel
Küçük Adam/ Şeyhmus Sarıce
Küfe/ Yusuf Yılmaz
Mij/ Mehmet İsmail Çeçen - Ramazan Akkuş
Nilüfer/ Tolga Özdemir
Oralet/ Abdullah Rıdvan Can
Oyuncuk/ İbrahim Sever
Saksak/ Turan Kubulay
Şakha/ Sedat Benek - Mustafa Uluç
Kısa Film Yarışması ile genç sinemacıların gelişimine de destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, Kısa Film Platformu Buluşmaları’nı düzenliyor. Yarışmaya başvuran herkesin katılımına açık olan etkinlik, 16 Ocak’ta Sabancı Center’da gerçekleşecek. Gençler, gün boyunca sinema alanında usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyimlerini dinleme fırsatı bulacak.
www.sabancivakfi.org
www.kisafilmplatformu.org