395 arasından 15 finalist

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” ismiyle düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın ikinci yılında finale kalan eserler belli oldu. Bu yıl “Çocuk İşçiler” temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 3 kat artarak 395’e ulaştı. Ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 15 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu (www.kisafilmuzunetki.org) üzerinden açıklandı. Finale kalan kısa filmler jüri tarafından değerlendirilecek ve çocuk işçiliği sorununu en dikkat çekici şekilde anlatarak dereceye giren filmler 17 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Yarışmanın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek.

Finale Kalan Kısa Filmler:

Abbas/ Öykü Gökçil Gökkaya

Ali’nin Harika Dünyası/ Denizmert Cebe

Ayşe’nin Hikayesi/ Semih Soydan - Yusuf Nahırcı

Bedel/ Harun Sağlam

Çizgiler Arasında/ Şeref Akçay

El/ Nahid Abbaszade

Gram/ Barış Can Seyfi - Sinan Adıgüzel

Küçük Adam/ Şeyhmus Sarıce

Küfe/ Yusuf Yılmaz

Mij/ Mehmet İsmail Çeçen - Ramazan Akkuş

Nilüfer/ Tolga Özdemir

Oralet/ Abdullah Rıdvan Can

Oyuncuk/ İbrahim Sever

Saksak/ Turan Kubulay

Şakha/ Sedat Benek - Mustafa Uluç

Kısa Film Yarışması ile genç sinemacıların gelişimine de destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, Kısa Film Platformu Buluşmaları’nı düzenliyor. Yarışmaya başvuran herkesin katılımına açık olan etkinlik, 16 Ocak’ta Sabancı Center’da gerçekleşecek. Gençler, gün boyunca sinema alanında usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyimlerini dinleme fırsatı bulacak.

www.sabancivakfi.org

www.kisafilmplatformu.org