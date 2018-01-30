392 konutlu proje finale yaklaştı

Yalova Merkez’de Bursa yolu üzerinde inşa edilen ve 26 blok halinde yükselen Asude Vadi Yalova projesi toplam 392 konuttan oluşuyor. Projedeki konut tipleri 1+1’den 4+1‘e kadar birçok farklı seçenekte sunuluyor. Projenin önemine dikkat çeken Asude Vadi yetkilileri, “Kentin merkezinde site özellikli ilk proje olmasının dışında, yatay yaşam konseptinde kurgulandı. 24 saat güvenlikli, açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness merkezi, sauna ve buhar odaları, spor sahaları, çocuk oyun ve park alanları, çarşısı, yürüyüş yolları ve kafeleri ile özgün bir yaşam alanına sahip” diye konuştu.

199 BİN LİRA

Bahçeli ve deniz manzaralı dairelere ilginin arttığını anlatan yetkililer, şunları söyledi: “Tercihe göre 40-180 metrekare arasında değişen büyüklükte özel kullanım hakkının olduğu bahçelere sahip daireler ile, deniz ve İstanbul manzaralı teraslı özel daireler tercihlere göre sahiplerini buluyor. Her daire tipinden tüketicilerin tercihine uygun olanı seçme fırsatı var. Özel bir kampanya dahilinde sınırlı sayıdaki 2+1 daireler 199 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Projede, 101 m2 ile 188 m2 arasında farklı büyüklüklere sahip konutlar bulunuyor.”

45 DAKİKA MESAFEDE

Son zamanlarda Yalova’ya artan ilginin arkasındaki nedenlerin başında büyük şehirlere yakınlığının geldiğini dile getiren yetkililer, şöyle devam etti: “Sadece İstanbul’a değil; Bursa’ya 20 dakika, Kocaeli’ne 30 dakika olmak üzere çok kısa sürede ulaşılabilecek bir lokasyona sahip. Yalova’nın havalimanı, otoyol, liman ve Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerine olan yakınlığı öne çıkıyor. Adeta bir cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen Yalova’ya biz de projemiz ile değer katıyoruz. Asude Vadi’de yapılan yatırımın önemi her geçen gün artıyor. Talebe cevap verebilme adına da önemli bir çalışma oldu. Yalova’nın bir başka avantajı da çok değerli doğal kaynaklara ve doğal yaşam alanlarına sahip olması. Yalova bunun için çok önemli bir noktada bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de değerinin artması bekleniyor.”

TARİHİ YERLER ÖNEMLİ

BÖLGENİN önemine dikkat çeken yetkililer, “Yüzde 59’u yeşil alanlarla kaplı olan Yalova, ormanları, denizi, Termal ve Armutlu ilçelerindeki kaplıcalarının yanı sıra sahip olduğu arkeolojik sit alanları, Termal Atatürk Köşkü, Yürüyen Köşk gibi tarihi yerleriyle de adından söz ettiriyor. Yalova’yı ziyaret eden turist sayısında her yıl artış gözleniyor” dedi.