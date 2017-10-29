39 kadına HIV bulaştırdı! Rekor hapis cezası aldı

AIDS'e yol açabilen HIV virüsünü taşıdığı 2006 yılında belirlenen Talluto'nun bu tarihten tutuklandığı 2015 yılına kadar 53 kadınla korunmasız cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

Kadınların ifadesine göre Talluto, prezervatife alerjisi olduğunu veya HIV testi yaptırdığını ve sonuçların temiz çıktığını söylüyordu. Talluto'nun HIV bulaştırdığı 30 kadının üçünün sonraki partnerlerine ve bir kadının bebeğine de virüsün geçtiği belirlendi.

‘AMACIM HIV BULAŞTIRMAK OLSAYDI, GÜNÜBİRLİK SEKS YAPARDIM’

Sputnik’in aktardığı habere göre; ifadesinde virüsü kasıtlı bulaştırmadığını, yalnızca tedbirsiz davrandığını savunan Talluto, “Bu kadınların birçoğunu ailem ve arkadaşlarımla tanıştırdım. Eğer amacım çok sayıda insana hastalık bulaştırmak olsaydı bu insanları hayatıma sokmazdım, barlarda tanıştığım insanlarla günübirlik seks yapardım” dedi.