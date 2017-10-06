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    39 hâkim ve savcıya daha FETÖ ihracı

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    06.10.2017 - 00:57 | Son Güncelleme:

    HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), dün yaptığı toplantıyla, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 39 hâkim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ bağlantısı nedeniyle yargıda meslekten ihraç edilenlerin sayısı toplam 4 bin 560’a yükseldi.

    DİJİTAL VERİLER VE İTİRAFLAR
    HSK’nın meslekten çıkarma kararının, dijital materyallerde yapılan incelemeler, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hâkim ve savcıların ifade ve sorgu tutanakları ile soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafta bulunan hâkim ve savcıların beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı bildirildi. HSK’nın ihraç kararı yayımlanmak üzere dün Resmi Gazete’ye gönderildi.

    Etiketler: HSK , FETÖ , gazetehaberleri
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