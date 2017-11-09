385 yıl sonra bir ilk... Galata Kulesi'nden atladı

Ekstrem sporcu Cengiz Koçak 7 aşamadan oluşacağını söylediği atlayışın ilk aşamasını bu sabah gerçekleştirdi. Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Hezarfen Ahmet Çelebi'den sonra Galata Kulesi'nden atlayan ikinci kişi oldu. 36 metreden "Hezarfen'e selam olsun" diyerek kendini boşluğa bırakan sporcu, serbest atlayış olarak bilinen 'base jump' atlayışı yaptı.

Atlayıştan sonra gazetecilere açıklama yapan Cengiz, 44 yaşında olduğunu 7 yaşından beri ekstrem sporlarla ilgilendiğini söyledi. Aktif olarak bu spora 1991 yılında başladığını dile getiren Cengiz, "26 senedir atlıyorum. Uçaktan 6 bin metreden atladım. Böyle binalardan, uçurumlardan, köprülerden de 650 atlayışım oldu. Ama burası bambaşka bir şey. 385 yıl sonra Hezarfen'in bıraktığı bir miras vardı. Havacı olduğum için bu miras beni bekliyordu. O mirası aldım. Çok mutluyum, bu kadarı bana yeter." diye konuştu.

Koçak, bu etkinliklerin 7 aşamalı olduğunu, 7. atlayışı gelecek mayısta yapacağını dile getirerek, bundan sonraki atlayışın gerekli izinler alınabilirse Çamlıca Tepesi'nde yeni yapılan televizyon kulesinden olacağını söyledi.

Koçak, 7. aşama sonunda Galata’dan Üsküdar’a uçarak gitmeyi planlıyor.

''HEZARFEN'E SELAM OLSUN''

Atlayışa hazırlanırken ve atlayış sırasında çok heyecanlandığını dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Hezarfen'e selam olsun. Hezarfen gibi Üsküdar'a geçmeyi deneyeceğiz. Dün gece hiç uyumadım, normalden çok daha fazla heyecanlıydım. Orada bir Hezarfen mirası var, o beni çok heyecanlandırdı, bambaşka bir yere sürükledi. Paraşütü açtıktan sonra o ben değildim. Çok eğlendim. Hezarfen'e selam olsun. Millet olarak verelim o selamı ve havacılık sporunda olmamız gereken yerde olalım. Olmamız gereken yerde değiliz, asla değiliz. Dünyada canlı yapılmış en alçak atlayış buydu. Yukarıdan çevreye bakarken-İstanbul'da ben 10 yıl yaşamıştım, Galata Kulesi'ne de daha önce çıkmıştım- ne Galata Kulesi'ni ne çevreyi ne İstanbul'u bugün gördüğüm gibi gördüm. Yukarıdayken, Hezarfen yukarıdan çevreye bakarken ne düşündüyse aynı şeyleri düşünüyor olamam-o bambaşka biri zaten-ama ben de kendimce hiç kimsenin bakmadığı, hiç kimsenin görmediği yerden, düşünmediği yerden Galata Kulesi'nden İstanbul'a bakıp düşündüm."

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde atlayışlar yaparak etkinliği devam ettireceğini ifade eden Koçak, "Benim evim yok. Arabada yaşıyorum. Gezdiğim, gördüğüm, atlayamadığım, izin almam gereken yerler vardı. Oraları çoğu insan bilmiyor. Bilirlerse oraları çok sevecekler, dünya çok sevecek. Amacımız, atlamak, oraları hem kendi insanımıza hem dünyaya göstermek. Türkiye'nin aynı zamanda deniz, kum, güneş dışında böyle bir macera merkezi de olabileceğini gösterip, o turizmi geliştirmek istiyorum. Galata Kulesi bambaşka bir duygu ama İstanbul'daki köprülerden de atlamak isterim. Umarım birilerine ilham olur ve Türkiye'de havacılık sporu gelişir." değerlendirmesinde bulundu..

28 Ekim'de yapılması planlanan ilk aşama atlayış hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti.