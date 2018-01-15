38 dakikalık yanlış alarm kâbusu

PASİFİK Okyanusu’nda yer alan Amerikan eyaleti Hawaii Adaları önceki sabah adeta kâbusa uyandı. Yerel saatle sabah 08.10’da pek çok insan halen daha henüz uyanmamışken Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı’ndan cep telefonlarına gönderilen balistik füze uyarısı tüyleri diken diken etti. Mesajda aynen, “HAWAII’YE GELEN BALİSTİK FÜZE TEHDİDİ. DERHAL SIĞINACAK YER ARAYIN. BU BİR TATBİKAT DEĞİL” yazıyordu.

Kuzey Kore ile ABD arasında yaşanan gerilimden ötürü zaten huzursuz olan eyalette söz konusu uyarı mesajının ardından bir anda adalar genelinde panik yaşandı. Amerikan New York Times gazetesi, pek çok insanın sığınaklara koştuğunu, otoyolların bir anda taşıtlarla dolduğunu, yeniden faaliyete geçirilmiş olan sirenlerin de çalmasıyla paniğin katlandığını yazdı. 38 dakika sonra yanlış alarm verildiği cep telefonu mesajıyla eyalet sakinlerine duyurulsa da dehşet anlarını görgü tanıkları şu sözlerle dile getirdi:

‘GİDECEK BİR YER YOKTU’: Mike Staskow adlı Amerikalı emekli yüzbaşı, “Kafamdaki tüm senaryoların içinden geçiyordum, fakat gidecek, aracı kenara çekecek hiçbir yer yoktu” dedi.

‘AKLIMA AİLEM GELDİ’: Kailua-Kona’da yaşayan Allyson Niven, o anların hayatının son dakikaları olabileceğini aklına getirirken, içgüdüsel olarak ilk yaptığı hareketin ailesini toplamak olduğunu söyledi. Niven, “Öleceğimizi sandık.. Yapamayacağımı bile bile aracımı çocuklarıma ulaşmak için sürdüm. Yoldayken, olup biteni tam olarak gözümde canlandırıyordum. Korkunçtu” dedi.

‘SIĞINAĞA GÖTÜRÜLDÜK’: Ohau’da eşiyle 28’inci evlilik yıldönümlerini kutlamak için tatilde olan Ray Gerst, Kaloa Çiftliği’ne tur sırasında mesajı aldığını söyledi. “Tüm otobüsler durdu ve insanlar çiftlikten çıkarak koşmaya başladı. Kimseye otobüsten çıkmamaları söylendi” diyen Gerst, sonrasında dağlara götürüldüklerini ve bir beton sığınağa bırakıldıklarını kaydetti. 15 dakika bu sığınakta kalmışlar ve cep telefonu sinyali çekmemiş.





‘BİRLİKTE ÇALIŞTIK’. Yanlış alarm sırasında Hawaii Adası’ndaki Konawaena Lisesi’nde güreş müsabakası düzenleniyormuş. Şiddetli dalga ve tsunami uyarılarına alışık olan okul yöneticileri binadakileri lisenin spor salonunun merkezine götürmüş. Korkan bazı çocuklara yetkililer psikolojik destek sağlarken, beden eğitimi öğretmeni Kellye Krug, “Herkes birlikte çalıştı. Toplandığımızda herkese sevdiklerine ulaşmaları için cep telefonlarını kullanmalarını sağladık.

‘HAZIRLIĞIMIZ YOK’: 38 yaşındaki Natalie, “Gelen füzeye karşı hiçbir hazırlığımız yok. Sığınak veya buna benzer bir şeyimiz yok” dedi.

BİLGİ NOTU: Kuzey Kore’de fırlatılan bir füzenin 9.173 kilometre uçarak Hawaii Adası’na ulaşmasının tahminen yarım saat kadar sürmesi öngörülüyor. Eyalet yetkililerine göre insanların uyarı yapıldıktan sonra uygun bir sığınak bulmaları için 12 dakikaları bulunuyor. Hawaii’de 1.4 milyon kişi yaşıyor.

‘BU BENİM HATAMDAN KAYNAKLANDI’

Alarmın yanlış çıkmasının ardından bir açıklama yapan Hawaii Valisi David Y. Ige, “Bugün olan mutlak surette kabul edilemezdir. Tecrübe edilen karmaşa ve acıdan ötürü üzgünüm” dedi. Yetkililer olayın insan hatasından kaynaklandığını, hacker’lar veya yabancı bir hükümetin işi olmadığını söyledi. Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Richard Rapoza da, hatanın günde üç defa yapılan tatbikat vardiya değişikliği sırasında meydana geldiğini söyleyerek, “Birileri bilgisayardaki yanlış şeye bastı” dedi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Vali Ige de aynı açıklamayı yaparken kendisine “Peki yanlış düğmeye kim bastı” sorusu yöneltildi. Bu sırada valinin hemen yanında olan Hawaii Acil Durum Ajansı’nın yetkilisi Vern Miyagi, “Bu benim sorumluluğumdaydı. Dolayısıyla bu, benim hatamdı” dedi. Eyalet yetkilileri, ilk alarmdan 18 dakika sonra e-posta ile Facebook ve Twitter’dan hemen yanlış alarm mesajlarını paylaşmaya başlamış, ancak sistem arızası cep telefonlarına alarmı iptal eden mesajın gönderiminin gecikmesine yol açmış.