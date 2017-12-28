3700 konut yükseliyor

İncek’te 5 yıl önce metrekaresi 2 bin 500 liraya satılan konutların değeri 6 bin liraya yükselince bölge inşaat devlerinin akınına uğradı. Artan ilgi ile yeni inşaat projelerinin hızla boy göstermeye başladığı bölgede şu anda sadece markalı olarak aynı anda 3 bin 700 konutun yapımına devam ediliyor. Popüler bölgede konut arzının devam etmesiyle fiyatların daha da yukarı çıkacağı ifade ediliyor. Akfen İnşaat ve Sinpaş’ın başını çektiği grupların ardı ardına projeler geliştirdiği bölgede gelecek dönemde YDA, Bayraktar ve Özdoğan İnşaat gibi firmalarının da ellerindeki arazileri konuta yönelik değerlendirmesi bekleniyor.



AİLELER TERCİH ETTİ

İncek’te proje geliştiren yatırımcılar arasında bulunan Akfen İnşaat’ın geçen yıl yapımını tamamladığı 1199 konutluk İncek Loft projesinde yaşam başladı. İncek Loft’un ardından 37 bin metrekarelik İller Bankası arazisi üzerinde Bulvar Loft projesine başlayan şirket, 6 blokta 822 daire hayata geçirecek. Genişlikleri 66 ile 350 metrekare arasında olan daireler 400 bin liradan satılıyor.



Projede yaşam 2019’un ilkbaharında başlayacak. Planlı şehirleşmenin Ankara için yeni bir konsept olduğunu anlatan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hayata geçirilen projelerle İncek’in özellikle aileler tarafından çok beğenildiğini ifade etti.



İncek’in kamu kurumları, üniversiteler ile konutların yer aldığı üçgenin ortasında bulunduğunu, bölgenin gelecek dönemde popülerliğini daha da arttıracağına dikkat çeken Akın, “Yeni yapılan çevre yolları ile ulaşım akslarına yakınlığı bakımından önemli bir bölgede yer alıyor. Ankaralı İncek’in değerini iyi bilir. Henüz 2014 yılında bölgenin geleceğine inanıp İncek Loft projesinin temellerini attık. 1199 konut ile en büyük projeyi hayata geçirdik. Talebi görünce Bulvar Loft’u da yapmaya karar verdik. İncek Ankara’da planlı yerleşimin adresi olarak öne çıktı ve gelişime çok açık. Hem yatırımcı hem de oturumcuların ilgisinin süreceğini düşünüyoruz” dedi.





