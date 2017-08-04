MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>37 yıl boyunca yaşadığı ölünce anlaşıldı

    37 yıl boyunca yaşadığı ölünce anlaşıldı

    Çağlar ÖZTÜRK (DHA)
    04 Ağustos 2017 - 11:28Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 11:36

    Adana'da ailesi tarafından kimlik çıkarılmayan 37 yaşındaki Levent Akrep, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirince, ölüm işlemleri başlatılamadı. 5 gündür yakınları tarafından morgdan alınamayan kimliksiz Levent Akrep'in 37 yıl boyunca yaşadığı, ölünce anlaşıldı. Levent Akrep 37 yıl boyunca resmi işlem yapmamış, askere gitmemiş.

    İddiaya göre, resmi nikahları olmayan Ali Akrep ve akrabası Perihan Akrep'in bu beraberlikten 9 çocuğu oldu. 22 yıl aradan sonra resmi nikah yapan çift çocuklarından sadece Levent Akrep'e kimlik çıkarmadı. Aradan geçen sürede anne ve baba da ölünce Levent Akrep'in işlemlerini yaptıracak kimse kalmadı. 29 Temmuz'da rahatsızlanan Akrep, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akrep'e doktorlar hemen anjiyo yaptı ve tedavi altına alındı. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Levent Akrep, ertesi gün yaşamını yitirdi. Yakınları cenazeyi almak istediklerinde, hastane yetkilileri ölüm raporunu hazırlamak için aileden kimliğini istedi. Yakınları, Levent'in yaşamı boyunca hiç kimliğinin olmadığını, bugüne kadar resmi hiçbir işlem yapmadığını, askere de gitmediğini söyledi. Hastane yetkilileri de kimlik olmadan cenazeyi teslim etmedi. 5 gün boyunca morg kapısında bekleyen Levent Akrep'in yakınlarının acılı bekleyişi devam ediyor.

    Hastane yetkilileri ise, Levent Akrep'in cenazesinin, '18 yaşından büyük vatandaşlar' için düzenlenen, nüfus cüzdanı örneğinin getirilmesinin ardından teslim edilebileceğini bildirdi.

    Etiketler: Adana , Ölüm , Kimliksiz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri