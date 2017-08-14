37 gündür aranıyordu... Ölü bulundu

Dağlık alanda arazi bakan 3 arkadaştan, Derya ile eşi Björn Breukers iddiaya göre ayrılıp geldikleri yoldan dönüşe geçti. Hoffman ise, "Ben tırmanamam, aşağı yola doğru gideceğim" diyerek ayrıldı. O günden sonra da izine rastlanılmadı.



Joey Hoffman'ı bulunması için polis, jandarma, AFAD Mersin ve Adana'dan gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Polis ekipleri, bölgede 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu. Hollanda'dan getirilen arama köpeği de çalışmalara katıldı. Drone ve dedektör köpeklerle dik yamaç, kayalık ve ağaçlık bölgede aranan Joey Hoffman'ın cesedi dün sabah Kuruçay Deresi yakınında kayalıklar arasında Ankara'dan gelen arama ekibindeki Kadavra köpeği tarafından bulundu.



Cesedin bulunduğu bölgede cumhuriyet savcısının incelemesi devam ederken, cesetteki ilk muayenede bıçak ya da ateşli silah izine rastlanılmadı.



