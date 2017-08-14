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    37 gündür aranıyordu... Ölü bulundu

    Ali Ekber ŞEN- Mustafa İNSAN- Mehmet OKUR / DHA
    14 Ağustos 2017 - 22:22Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 22:22

    SİGORTACI Joey Hoffman, Hollandalı arkadaşı Björn Breukers (34) ve Tarsuslu eşi Derya Ün Breukers (26) ile 8 Temmuz'da, tatil yapmak ve arazi satın almak için Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu’ya geldi.

    Dağlık alanda arazi bakan 3 arkadaştan, Derya ile eşi Björn Breukers iddiaya göre ayrılıp geldikleri yoldan dönüşe geçti. Hoffman ise, "Ben tırmanamam, aşağı yola doğru gideceğim" diyerek ayrıldı. O günden sonra da izine rastlanılmadı.

    Joey Hoffman'ı bulunması için polis, jandarma, AFAD Mersin ve Adana'dan gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Polis ekipleri, bölgede 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu. Hollanda'dan getirilen arama köpeği de çalışmalara katıldı. Drone ve dedektör köpeklerle dik yamaç, kayalık ve ağaçlık bölgede aranan Joey Hoffman'ın cesedi dün sabah Kuruçay Deresi yakınında kayalıklar arasında Ankara'dan gelen arama ekibindeki Kadavra köpeği  tarafından bulundu. 

    Cesedin bulunduğu bölgede cumhuriyet savcısının incelemesi devam ederken, cesetteki ilk muayenede bıçak ya da ateşli silah izine rastlanılmadı.

    Etiketler: Mersin , Kayıp , gazetehaberleri
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