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    367 okul servisine ceza kesildi

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    18.09.2017 - 20:29 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 20:53

    Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle, 3059 ekip ve 12 bin 617 polisin katılımıyla 81 ilde başta okul servisleri ve okul çevreleri olmak üzere çok sayıda noktada denetim yapıldı. 42 bin 624 kişi GBT kontrolünden geçirilirken, 367 okul servis aracına usulsüzlük ve eksiklikler nedeniyle ceza kesildi.

    367 okul servisine ceza kesildi
    Öğrencilerin güvenli bir şekilde yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamalarını hedef alan denetimler, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş, Çocuk, Narkotik, Terörle Mücadele, Trafik, KOM, ilçe emniyet müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli bölgelerde Özel Harekat Timleri'nin katılımıyla sabah saat 07.00 sıralarında başlatıldı. Saat 15.00'a kadar sürecek denetimlerde, okul servis araçları, şoförleri, tüm okul çevreleri, okul çevresindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet, oyun salonlarında ekipler çalışma yürüttü. Ayrıca Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama sırasında bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı.

    8 BİN 839 OKUL SERVİSİ KONTROL EDİLDİ

    Denetimlerde 42 bin 624 kişi GBT taramasından geçirildi. Adli makamlarca aranan 41 kişi gözaltına alındı. 91 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 8 bin 839 okul servis aracı kontrol edilerek, 367 okul servis aracına tespit edilen eksiklikler ve usulsüzlükler nedeniyle ceza kesildi. Kontrol edilen 9 bin 670 işyerinden, usulsüzlük tespit edilen 113'ü hakkında idari işlem yapıldı. Uygulamalarda 2 av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici ve delici alet, 5 gram eroin, 150 gram esrar ve 4 bin 376 paket kaçak sigara ele geçti.

    VELİLER ENDİŞELENMİŞTİ

    İstanbul'da okul servisçileri arasında çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, 2 okul servisinde de göçmen kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkması velileri okul servisleri konusunda endişelendirmişti. Polisin okul servislerine yönelik çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

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    Etiketler: okul , servis , gazetehaberleri
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