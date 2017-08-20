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    360 bin öğrenciden yurt başvurusu

    AA
    20 Ağustos 2017 - 13:21Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 13:23

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 360 bin öğrencinin yurt başvurusunda bulunduğunu belirtti. Bak, “Bu akşam sonuna kadar sayının 380 bine yükselmesini bekliyoruz" dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 360 bin öğrencimiz yurt için başvuruda bulundu. Bu akşam sonuna kadar sayının 380 bine yükselmesini bekliyoruz." dedi. Bakanlık olarak yoğun bir döneme girdiklerine işaret eden Bak, 14 Ağustos'ta başlayan ve 20 Ağustos saat 24.00'e kadar sürecek yurt başvurularına değindi. Şu ana kadar 360 bin öğrencinin yurt için başvuruda bulunduğunu belirten Bak, şunları söyledi:

    "Bu akşam sonuna kadar bu sayının 380 bine yükselmesini bekliyoruz. Onun için hazırlıklarımızı yaptık. Kredi ve Yurtlar Kurumu teşkilatımızla beraber öğrencilerimizi bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemine üniversitelerimizde Kredi ve Yurtlar Kurumunun 611 bin yatak kapasitesi olarak hazırız. Tabii bunun 400 bini daha önce yerleştirdiğimiz, okullara devam eden öğrencilerimiz. Yeni dönemde de 220 bin civarında öğrencilerimizi yurtlarımıza alacağız. Bu değerlendirme yapılırken de 11 ayrı kritere bakılıyor. Kayıtlarla beraber bunu süratli şekilde gerçekleştireceğiz."     

     

     

     

     

     

    Etiketler: Osman Aşkın Bak , öğrenci , yurt , başvuru
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