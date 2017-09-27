36 yıl sonra bir ilk

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ilçede, yüksek binalara keskin nişancı özel harekât timleri yerleştirildi. Törene AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla, askeri ve mülki amirler ile vatandaşlar katıldı.



Camiye getirilirken güçlükle ayakta duran Mizgin Çağlar, eşinin tabutuna doğru, "Sen şehit oldun aşkım. Zaten istiyordun bak şehit oldun. Şehidim, namusum, gururum, babam, ağabeyim, her şeyim" diye seslendi.



Asker üniforması giydirilen şehidin 6 yaşındaki kızı Hira Nur ile 3 yaşındaki oğlu Muhammed Üveys'in babalarının fotoğraflarına bakarak tabut başına geçmeleri yürek dağladı. Çağlar'ın cenazesi ailesinin isteği üzerine Diyarbakır Şehitliği'nde toprağa verildi. 36 yıl sonra ilk kez bir şehit cenazesi Diyarbakır Şehitliği’ne defnedildi.