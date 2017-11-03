36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı gün sayıyor

Onur Konuğu ülkenin Kore olduğu, yurt içi ve yurt dışından 820 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, dokuz gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 295 etkinlik gerçekleştirilecek.

Afişi Süsleyen Zeytin Ağacı ve İyi ki Varsın Edebiyat

Zeytin ağacı ölümsüzdür denir. Köklerinin ve gövdesinin yaşı sonsuzdur. Zaman zaman yorgun dalları budanır. Ölümsüz bedeni yeni filizlere hayat verir. Edebiyatın derinlerdeki kökleri, yeni şiirlerin, romanların, hikayelerin, yeni umutların öz suyu kaynağıdır. Fuar, bu seneki teması “İyi ki Varsın Edebiyat” ile edebiyatın yaşamımızdaki önemini bir kez daha hatırlayarak kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları için hazırlanıyor.

Onur Yazarı Ayla Kutlu

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı Ayla Kutlu, fuar süresince çeşitli panel ve söyleşilerle okurlarıyla buluşacak. Fuarda ayrıca Ayla Kutlu için hazırlanan armağan kitap ve “İnsanlığın Öbür Yarısının Yazarı AYLA KUTLU” başlıklı seçme metin ve fotoğraflardan oluşan bir de sergi yer alacak.

Kore: İpek Yolu’nun İki Ucu

Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olan Kore “İpek Yolu’nun iki Ucu: Türkiye ve Kore”temasıyla bu sene 60. Yılını kutladığımız iki ülke ilişkilerine referans vererek 252 metrekarelik standında ülke yayıncılığını ve kültürünü tanıtacak. Kitapları Korece’den Türkçe’ye çevrilmiş ve çevrilmek üzere olan yazarlar İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak. Etkinlikler kapsamında Gri Kardan Adam’ın yazarı Ch’oe Yun ve Kim Ae-ran, Martı Yayınları’ndan çıkan Başka Topraklarda Rüzgar Sert Eser’in yazarı Son Hong-gyu, Lee Seong-Bok, Chun Yang Hee ve Doğan Egmont Yayınları’ndan çıkan Gümüş Somon’un Büyük Yolculuğu’nun yazarı Ahn Do-hyun etkinliklerde; Erciyes Üniversitesi tarafından şiirleri Türkçe’ye çevrilen şairler Chun Yang-hee ve Lee Seong ise şiir dinletisinde Türkiye’den okurlarla buluşacak.

Bir kitap şeklinde tasarlanan Kore logosu aynı zamanda Kore’nin geleneksel beş rengini içeriyor. 1 nolu holde bulunan Ulusal standında ise hem yayıncılığı hem kültürünü tanıtıcı özel sergiler yer alacak. Bu kapsamda İllüstrasyon sergisi, Çeviri Edebiyat Eserleri Sergisi, Kore Kültürü’ne Giriş Sergisi, e-kitap sergisi, Manhwa (manga) ve Webtoons sergisi Kore sunumunu renklendirmeyi ve genel kültürü üzerine fikir vermeyi amaçlıyor.

4 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek fuar resmi açılış töreni sonrasında 1 nolu holdeki Kore ulusal standının açılışı, geleneksel Kore performansı ile başlayacak ardından etkinliklerle devam edecek.