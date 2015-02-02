36 saatte Viyana

16.00

HABSBURG'LARLA BULUŞUN

Bu şehir müze dolu, hepsini görmeniz mümkün değil. Rembrandt, Vermeer ve Bruege’un tablolarını dünya müzelerine ödünç veren Kunsthistorisches Müzesi, şimdi Velazguez’in koleksiyonuna kapılarını açıyor. 17’nci yüzyılda İspanyol Kralı 4. Philip’in saray ressamı olan büyük usta 15 Şubat’ta açılacak sergide yer alan eserlerinde Habsburg, İspanyol ve Avusturyalı imparatorlar arasındaki akrabalık bağlarına da dikkat çekiyor. Bilet 42 TL (www.khm.at).

17.00

ÇAĞDAŞLARLA TANIŞMA

Geçmişin büyük ustalarının eserlerini gördükten sonra 21’inci yüzyıl sanatçılarıyla tanışmanın zamanıdır. Altı ve yedinci bölgelerin caddeleri sanat galerisi dolu. Schleifmühlgasse’deki Kargl’s Box öncü galericilerden Georg Kargl tarafından kurulmuş. Box’un kareli desenlerle süslü girişi sanatçı Richard Artschwager’in işi (www.georgkargl.com). Aynı semtte, en uzağı Box’a 800 metre uzaklıkta bir düzine sanat galerisi bulunuyor. Fazla kalorilerinizi yakmak için fırsatı değerlendirin...

20.00

VİYANA MASASI

Gastwirtschaft Steman’ın (www.steman.at) ahşap panellerle süslü salonunda Orta Avrupa mutfağının lezzetlerini tadın. Şnitsel masanıza getirildiğinde neredeyse çıtırtısını duyuyorsunuz, yanındaki iki dev gulaş muhteşem… Şarap dahil iki kişi, yaklaşık 200 TL.

22.00

TASMADAN KURTULMAK

Sürekli gelişen Gumpendorferstrasse şimdilerde galeri, restoran, barlarla yepyeni bir çehreye kavuştu. En popüler barlardan If Dogs Run Free (www.ifdogsrunfree.com) sanatçıların, modern şehirlilerin buluşma mekânı. Saat 22.00 gibi hareketleniyor, 02.00’ye kadar açık. Boulevardier (çavdar viskisi, vermut ve Campari) gibi özel kokteyllerin fiyatı 27 TL.

10.30

YENİ SAMİMİYET

Kahve ve bardak dolusu musluk suyunun tüm kafelerde siyah kravatlı ciddi garsonlar tarafından servis edildiği bir şehirde, siyah tişörtlü garsonlarla karşılaştığınızda onlarla biraz sohbet etmenizde yarar var. Ulrich’te size kimse ‘Herr Doktor’ diye hitap etmez. Yedinci bölgede, barok çağdan kalma kilisenin karşısındaki bu kafe-bar geçen yıl açıldı. Kahvaltıda sıkma portakal ya da pancar suyu, ıspanaklı, eritilmiş gulda peynirli, salamlı sandviç, yumurta sunuluyor. Üstüne elmalı kek ya da armutlu turta tavsiye ederiz (ulrichwien.at). Çift kişilik kahvaltı 80 TL. Kahvaltı sonrasında kiliseden aşağıya yürüyün, Burggasse 24 klasik giyim konusunda popüler bir butik. İçi kürklü pilot montları 190 TL, 1960’ların astragan paltoları 270 TL.

11.30

TATLI STİL

Yakınlardaki Neubaugasse, büyüklü küçüklü mağaza ve restoranlarla önemli bir cadde. 54 numaradaki Bootik 54, dev bir klasik giyim mağazası. Bira bahçelerinde giyilen türden geleneksel Avusturya kadın ve erkek kıyafetleri 110-140 TL arasında (bootik54.jimdo.com). 40 numaradaki Jugendstilgalerie Neubau, iki katlı mağazasında Art Nouveau stili mobilya, porselen, gümüşler satıyor. Hoffmann stili ikili iskemleler 12 bin TL. 26 numaradaki Wald & Wiese, arıların cenneti. Şaraptan kozmetik ürünlere, biblolara kadar her şey bal ya da balmumundan yapılmış. 70 gramlık balmumu ayıcıklar 6.5 TL.

12.30

İMPARATORLUK LÜKSÜ

Kraliyet mobilyalarının sergilendiği Hofmobiliendepot Möbel Museum Wien, imparatorluk döneminde Habsburg sülalesi ve aristokratların yaşadığı lüks hakkında fikir veriyor (www.hofmobiliendepot.at). Yüzyıllar boyunca aristokratların keyif eşyaları saraylar arasında taşınıp durmuş, kullanılmayan saraylar eşyasız kalmış. Her yıl kraliyet ailesi birkaç haftalığına Schönbrunn sarayına geldiğinde bin oda depodaki eşyalarla döşenmiş. Salonlardaki ekranlarda dönen filme bakılırsa bu eşyalar 1950’lerde, Romy Schneider’in Franz Josef’in karısı, imparatoriçe Elisabeth’i canlandırdığı ‘Sisi’ filmlerinde kullanılmış.

14.00

SICAK SANDVİÇLER, GÜZEL MASAJ

Asya mutfağından mükellef bir yemek için Mama Liu and Sons’a gidin. Öğüne buharda pişirilmiş yengeç ve karides mantısı (şumai) ile başlayın. Yanında hot sake ya da Musashino birası için. Restoranın spesiyalitesi yoğun sebze ve etli çorba ile daha zengin malzemeyle hazırlanan şabu-şabu her gün mönüde (www.mamaliuandsons.at). İçecekler dahil iki kişi ortalama 130 TL. Restoranın karşısında Saint Charles sağlık ve güzellik merkezinin şubesi var. Eczanesinde güzellik ve banyo ürünleri satılıyor. Yeni açılan Complementary ise masaj ve özel eğitmenli cimnastik hizmeti sunuyor.

16.00

OKULA DÖNÜŞ

Viyana Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Fakültesi ikinci bölgedeki Prater’in yanında, görkemli bir kampusa sahip. Zaha Hadid, Atelier Hitoshi Abe, London’daki CRAB studio ve Madrid’den NO.MA D Arquitectos son derece etkileyici binalar inşa etmiş üniversite için. Kampusta yürüyerek yapıları inceleyebilirsiniz ya da Viyana Mimari Merkezi’nin iki saatlik rehberli turlarına katılabilirsiniz.

17.30

MORALİNİZ BOZUKSA

Modaya meraklıysanız Song’a uğrayın. Güney Koreli modacı Song Myung-il, huzur veren renk ve çizgisiyle giysinin yanı sıra ev eşyaları da tasarlıyor. Mağazada satılan kült Avusturya, Belçika, Hollanda ve Fransız markaları arasında en çok dikkat çekeni Bradaric Ohmae’nin ürünleri. Sarı deri ve hasır örme iskemleler Viyana’nın tarihi ev eşyası firmalarından Thonet’le birlikte hazırlanmış (www.aka-mag.com).

20.00

KATEDRAL MANZARASI

Viyana’da zengin gezginler, milyarderler ve başkanları ağırlayan pek çok lüks otel bulunuyor. Fakat otel restoranlarına ilgi az. İkinci bölgede, St. Stephen Katedrali’nin yakınında, 2012’de açılan Sofitel Stephansdom bu eğilimi değiştirdi. Otelin binası Fransız mimar Jean Nouvel’in eseri. Teras katındaki müthiş restoran Le Loft adını taşıyor. Tavana yansıtılan St. Stephen’in kubbe görüntülerini Pipilotti Rist çekmiş. Dünyayı dolaşan ünlü Fransız şef Hervé Pronzato’nun hazırladığı mönü restoranı kısa sürede şöhrete kavuşturmuş. Tadım mönüleri 220 TL’den başlıyor (www.sofitel.com).

09.00

İT, KAYMAYA BAŞLA

Belediyenin dev buz pateni sahası Vienna Ice World’e sabah ilk girenlerden biri olun. Her yıl Viyana’nın ünlü belediye binasının önünde, Ringstrasse üstüne kurulan sahanın toplam yüzölçümü 7 bin metrekare. Pistin yakınına kurulan tezgâhlarda sıcak kakao, reçelli kekler satılıyor. Sahaya giriş için rezervasyon (www.wienereistraum.com) yaptırmak gerekiyor. Ücret 18 TL.

11.00

ÇİKOLATALI İNTİKAM

Şehrin pek çok dükkânı hafta sonunda kapalıyken, öykülere konu olan ünlü kafe - pastanesi Demel, pazarları yenilebilecek hediyelikler satıyor. 60 TL’lik sabah kahvaltısında yumurta, salam, kruvasan, ekmek bulunuyor. İçecek seçenekleri kahve, çay, kakao, portakal ve köpüklü şarap (www.demel.at).



