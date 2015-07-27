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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Vilnius
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Sarah Khan / © 2015 The New York Times/ Çeviren: Serhan Yedig
27.07.2015 - 01:03, Son Güncelleme:

36 saatte Vilnius

Litvanya’nın başkenti, Baltık kıyılarının Tallinn, Riga gibi şehirlerine benzemiyor. Onların sokakları turistik ve ucuz, zevksiz hediyelik eşya tezgâhlarıyla dolu. Vilnius’un 13’üncü yüzyıldan kalma barok mimariye sahip tarihi bölgesindeyse çoğunluk ülke içinden gelenlerde. Dar sokaklarında Burberry, Max Mara gibi ünlü markaların yanı sıra yerel moda evleri de varlığını koruyor.

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36 saatte Vilnius

13.00
Yürüyüş turu
Tarihi yerleşim farklı mimari üslupların buluşma noktası. 16’ncı yüzyıldan kalma Şafak Kapısı’yla başlayın turunuza. Bölgeye yaklaştığınızda uzun kuyruklar ve bitip tükenmek bilmeyen hacı kafileleri göreceksiniz. Buradaki tarihi kiliseye geliyorlar. Ausros Vartu Gatve’yi takip edip kuzeye, yürüyün. Neo klasik üsluptaki belediye binasını geçin. Dev siyah taçla dekore edilen barok St. Casimir Kilisesi, sosyalist rejim döneminde ateizm müzesiydi. 1579’da kurulan Vilnius Üniversitesi’nde 5 TL’ye rehberli turlar düzenleniyor. Vilnia Nehri’ne doğru dönüp, St. Anne Kilisesi’nin tuğladan yapılmış gotik kubbelerini görün. Yürüyüşünüzü Katedral Meydanı’nda noktalayın.

16.00
Moda caddesi
Ortaçağ görünümünü koruyan Stikliu Caddesi’nin tarihi cam atölyeleri günümüzde seçkin butik ve mağazalara ev sahipliği yapıyor. Linen Tales’deki mutfak önlükleri, örtüler, peçeteler yerel üretim. Decolte’de günümüzün öncü Litvanyalı modacıları Robert Kalinkin ve Kristina Malisauskiene’nin tasarımları satılıyor. Sapokliak Salonas’da klasik çay takımları, 1920’ler modasından kadın kıyafetleri, büyüleyici sanat ürünleri dikkat çekiyor. Julia Janus markası minimalist, zarif çizgili giysileri, V. Desire ise avandgarde kadın giyimiyle öne çıkıyor. Alışverişi tamamladıktan sonra Mamma Mia’ya uğrayın, kahve eşliğinde vişneli bir dilim pasta tadın (10 TL).

36 saatte Vilnius

18.00
Kutsal tepe
Litvanya, Avrupa’da Hıristiyanlığı seçen son ülkeydi ve komşularının aksine Sovyet yönetimi altında Katolik kimliğini korudu. Güzelim Bernardine Parkı’na girip, nehri geçtikten sonra Üç Haç Tepesi’ne çıkın. 17’nci yüzyılda burada öldürülen üç Fransisyen rahibinin anısına dikilen üç dev haç, Sovyet yönetimi döneminde sökülmüştü. 1989’da tekrar inşa edildi. Huzurlu tepeden tarihi şehrin ve kırmızı kiremitlerin üstünden batan güneşi seyredin.

20.00
Tatmaya değer
Litvanyalı-İrlandalı çiftin işlettiği Bistro 18, kentin popüler mekânlarından. Duvarlarında ‘Elvis şimdi çıktı’ gibi tuhaf sloganlar yazıyor, şarap kavı zengin. Dünya mutfağından seçilmiş mönünün yıldızları Fransız soğan çorbası (10 TL), zencefil, kişniş, biber, tereyağı karışımında lezzetlendirilmiş karides (17 TL).

36 saatte Vilnius

10.00
Açmanızı alın
Kibinai, et, patates ya da marmelatla doldurulan bir tür çörek. Vilnius’ta en lezizini, duvarları çiçek desenleriyle süslü, Pinavija pastanesinde yiyebilirsiniz. Kahvaltıda tuzlu ya da ahududulu kibinai’nin (6 TL) yanında çay ya da cappuccino (5 TL) yudumlarken Vilniaus Caddesi’nden geçenleri seyredin.

11.00
Tarih dersi
Sovyet ve Nazi işgalleri Litvanyalılar için büyük birer yıkımdı. Ülkedeki Yahudilerin yüzde 90’ı Gestapo tarafından öldürüldü. Muhalif entellektüeller Sibirya’daki kamplara sürüldü. Bu kanlı tarihi 50 yıl boyunca KGB merkezi olarak kullanılan binada kurulan Soykırım Kurbanları Müzesi’nde görmek mümkün (Giriş 6 TL). Müzede ayrıca Sovyet istihbarat teknikleri, sorgu hücreleri, 1991’de Demir Perde’nin yıkılması sırasında kesilerek imha edilmiş odalar dolusu dokumanlar da sergileniyor.

13.00
Sanatçı ulusu
1997’nin 1 Nisan’ında bir grup sanatçı şehrin ortasında Uzupis adlı ülkeyi kurduklarını, bağımsızlıklarını ilan ettiklerini açıklamıştı. Espri olarak başlayan girişim devam ediyor. Bir köprüden girilen sanat ülkesi, kendi cumhurbaşkanı, başbakanı, koruyucu meleğine sahip. Anayasası bir duvara 15 dilde yazılmış. Maddelerinden biri şöyle: “Herkesin ölme hakkı var fakat bu bir zorunluluk değildir!” Konsept ayakkabı mağazası Vejas Gluosniuose, grafiker Kristina Norvilaite’nin sanat galerisi, Thierry Kepykla’nın pastanesi ve nehir manzarasını seyrederken içkinizi yudumlamak için ülkenin ‘parlamento’su Uzupio Kavine adlı bara uğramanızı öneririz.

36 saatte Vilnius

14.30
Sağlıklı yemek
Uzupio Gatve’den yokuş yukarı yürüyerek ulaşacağınız Uzupio Klasika, koyu ahşap dekorasyonu, duvarlarındaki tüy desenleri, soğan biçimindeki lambalarıyla egzantrik bir restoran. Mönüden bonfile, mantarlı tagliatelle gibi klasik lezzetleri ya da hindistan cevizine bulanıp kızartılmış karidesi tadabilirsiniz. Eritilmiş çikolatalı pasta için yer bırakmayı unutmayın. İki kişi ortalama 90 TL.

17.00
Edebiyat sokağı
Kentin edebi sokağı Literatu Gatve’yi adımlarken karşınıza çıkacak açıkhava sanat galerisi 2008’de açıldı. Romain Gary, Rimas Burokas ve Arvydas Ambrasas gibi büyük ustalar resim, heykel, medya enstalasyonlarıyla burada yaşatılıyor. 100’e yakın sanat eserini incelerken, okuma listeniz için de not alın.

36 saatte Vilnius

19.00
Geleneksel lezzetler
Yerel lezzetleri tatmak istediğinizde Pilies Gatve’nin yolunu tutun. Forto Dvaras restoran zincirinin parçası olan işletmede, yemek salonunun duvarları pagan çağrışımı yapan resimlerle süslü. Spesyaliteleri püreli domuz kulağı haşlaması (15 TL), ekmekten oyulmuş kasede yaban mantarı çorbası (9 TL), morina tava (16.00 TL). Zeplin adlı patatesli mantıdan tadmadan Vilnius’tan ayrılmayın. Etli, mantarlı ya da lor peynirlisinden birini seçin, 12 TL’ye tadını çıkarın. Forto Dravas’ta doyurucu bir akşam yemeğinin ortalama tutarı 30 TL.

21.30
Kokteyl saati
Kentte gece eğlencesinin nabzı Vokieciu, Vilniaus ve Islandijos caddelerinde atıyor. Sakin bir ortamda bir kadeh içmek isterseniz Ausros Vartu Gatve’deki Sweet & Sour Bar’a gidin. Deri koltuklar, mermer masalarla dekore edilmiş loş barda klasik kokteyller servis ediliyor. Fiyatları 21-27 TL arasında.

36 saatte Vilnius

36 saatte Vilnius

10.00
Kafein desteği
Cozy Mint Vinetu, farklı dillerden kitapları ve plakları incelerken harika kahveler içebileceğiniz bir mekân. Tarçınlı cappuccino size güne hazırlayacaktır (6 TL). Çalmasını biliyorsanız piyano ve gitar emrinizde. Kitapçı kafe ayrıca kent içinde yürüyüş turları düzenliyor. Saatlerini Facebook’tan öğrenebilirsiniz (facebook.com/MintVinetu).

11.00
Son dakika hediyeleri
Aukso Avis, yeni parlayan, geleceğin önemli modacılarının, takı tasarımcılarının buluştuğu müze gibi bir mekan. Baltık ülkeleri amberleriyle meşhur. Aukso Avis’ten 160 TL’ye amber kolye alabilirsiniz.

4-6 Eylül’de yolunuz düşerse, kentin yaz sonu festivaline tanık olabilirsiniz. Sokaklarda konserler düzenleniyor, Gedimino Prospektas Bulvarı pazar yerine dönüşüyor.

 

Nasıl gidilir?
Temmuzun son haftasında İstanbul’dan Vilnius’a gidiş-dönüş bir aktarmalı uçuşlar Ukrayna Havayolları’nda 625 TL’den, direkt uçuşlar THY’de 1.065 TL’den başlıyor.

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