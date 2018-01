36 saatte Manchester

Cuma 16.00

Halkın gücü



Endüstri devrimi sırasında sendikacılık ve seçme-seçilme hakkı konusunda Manchester’da önemli savaşım verilmişti. Halkın Tarihi Müzesi’nde 200 yıllık sosyal mücadele tarihi tematik renkler ve interaktif ekranlarla anlatılıyor. Oy hakkı isteyen işçileri hedef alan ‘Peterloo Katliamı’yla başlayan süreç, ilk sosyalistler, gizli örgütlerin artışı, İşçi Partisi’nin doğuşuyla devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde eşcinsel hakları, göçmenler konusundaki sosyal mücadeleler ele alınıyor. Ayrıca sosyal hayattan kesitler yansıtılıyor. Giriş ücretsiz.





18.00

Göze, mideye şölen



Irwell Nehri’ndeki Santiago Calatrava Trinity yaya köprüsünden Salford’a, Manchester’e bitişik diğer şehre geçin. The River Restaurant’ta üç tabaklık yemek 125 TL. Lowry Hotel’in zeytin ve üzüm tonlarının hâkim olduğu, beyaz örtülü masaların sıralandığı salonunda Yorkshire kuşkonmazı ızgarası, saman ateşinde pişirilmiş tavuk ve İngiliz peynirinin tadını çıkarın.





19.30

Perde açılıyor



Yemeği fazla uzatıp akşamın sanat olaylarını kaçırmayın. Manchester Opera House (1912’de yapıldı) ve The Palace Theater’da (1891) her akşam bir konser, müzikal ya da dans gösterisi sahneleniyor. Yeni oyunları Royal Exchange Theater’da (1976) ünlü pop, caz, klasik müzik solistlerini The Bridgewater Hall’da (1996) dinleyebilirsiniz. Çıkışta kalabalığa katılıp Spinningfields semtindeki The Oast House’da yerel biraları tadın. 16. yy’da şerbetçiotu kavrulan binada bugün ahşap masaları, metal iskemleleri, fabrika tipi aydınlatmasıyla modern bir bar hizmet veriyor. Geniş bira mönüsüne göz atarken Mancunians’a rastlarsanız tadım fırsatını kaçırmayın.

Cumartesi 9.00

Kuzey Bölge’yi keşfedin



North Tea Power’dan Aeropress kahvesi ve avokadolu tostunuzu kapın ya da Manchester usulü güçlü bir kahvaltı için Home Sweet Home’a uğrayıp bir tabak kuşbaşı doğranmış, kurutulmuş but etini kaşıklayın. Alışveriş için 1960’ların atmosferini yaşatan dört katlı Afflecks’e gidebilirsiniz. 1970’lerin yün ceketleri ya da 1980’lerde şehirde kurulmuş Stone Roses, Smiths gibi ünlü rock topluluklarının plaklarını burada bulacaksınız. Daha güncel ürünler Manchester Craft and Design Center’da. Tuğla ve camdan yapılmış Viktorya Çağı’nın balık pazarı artık sanat mekânı. Seramik, resim, mücevherat atölyelerinde hediyelik pek çok ürün sizi bekliyor.





11.00

Amaç spor



Manchester United ya da Manchester City gibi birinci lig takımlarının maçını izlemek futbolseverler için hafta sonunu unutulmaz kılacaktır. Eğer maça rastlayamazsanız Ulusal Futbol Müzesi’ni görmek de benzer sevinci yaratabilir. İngiltere’nin 1966’daki Dünya Kupası zaferinin detaylarını öğrenebilir, şampiyon takımlarla hatıralık fotoğraf çektirebilir, penaltı atışlarıyla yeteneğinizi sınayabilirsiniz.

13.00

Kitap tapınağı



Nadir kitap, el yazması metin meraklılarına John Ryland Kitaplığı’nın katedrali andıran Nadir Kitap Okuma Odası’nı görmelerini öneririz. Zengin tekstilcinin eşi Enriqueta Rylands bu kitaplığı 117 yıl önce kurmuş. Gotik mimarili yapının taş merdivenleri ve hâlâ orijinal haliyle kullanılabilin Viktorya çağı tuvaletleri kitapla ilgilenmeyenlerin de dikkatini çekecektir. Kitaplıkta papirüse yazılmış, Yeni Ahit’in bilinen en eski örneği de sergileniyor.

13.00

Kumanya



Mr. Thomas’s Chop House, kitaplıktan birkaç sokak ileride. 1870’de pub olarak açılmış. Günümüzde ise İngiliz mutfağının püreli sosis, böbrekli et ezmesi, kızarmış patatesli balık gibi klasiklerini sunuyor. Dekorasyonu görülmeye değer: Yeşil tonlarda Art Nouveau stili duvar karoları, tarihi atmosferi bütünleyen mobilyalar. Kuzu pirzolalı öğle yemeği yaklaşık 75 TL.







15.00

Mucitin onuruna



Kentin sokak ve meydanlarındaki çok sayıda görkemli heykelde Kraliçe Viktorya, Wellington Dükü, hatta Abharam Lincoln gibi tarihi karakterler öne çıkıyor. Sackville Bahçeleri’ndeki mütevazı helkel ise bir mucite ithaf edilmiş. Bankta oturan, gerçek boyutlardaki kişi Alan Turing… İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin iletişimde kullandığı Enigma Şifresi’ni çözen ekipte yer alan Tuning, aynı zamanda bilgisayarların öncüsüydü. Manchester Üniversitesi’nin bilgisayar laboratuvarlarının kurulmasında, yürütülmesinde önemli rol üstlenmişti.

17.00

Çay vakti



İkindi vaktinin bu keyifli ritüelini aristokrat zarafetinde ya da fazlasıyla gösterişli, çafcaflı bir atmosferde yaşayabilirsiniz. Tercih sizin. Manchester Town Hall’daki Sculpture Hall Café’nin gotik kemerli salonunda beş çayı ölçülü bir zarafetle sunuluyor. Yanında keçi peyniri, tere, yumurtalı mini sandviçler ikram ediliyor (75 TL). Alice Harikalar Diyarında benzeri masal atmosferinde çay partileri Gay Village’daki Richmond Tea Rooms’da düzenleniyor. İki kişilik demliğin (30 TL) yanında gösterişli şekilde süslenmiş pastadan bir dilim (22,5 TL) tadabilirsiniz.





18.00

Akşam yürüyüşü



Kalorileri yakmak, açıkhavada şehri keşfetmek için yerel rehberle yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? New Manchester Walks firması Kentin Saklı Mücevherleri, Büyük Sanat Hazineleri, Le Corbusier’nin Manchester’ı, Manchester Müziği: Hacienda Yılları, Kentin Bohem Edebiyat Çevresi temalı turlar düzenliyor (40 TL’den başlıyor). Sonuncusunda Anthony Burgess, George Orwell gibi kentte yaşamış yazarların anekdotları anlatılıyor, önde gelen pub’lar geziliyor.





21.00

Şampanya ve şamdanlar



Kapıdaki plakete bakılırsa ünlü otomobil firmasının kurucuları Charles Rolls ve Henry Royce yüz yıl önce ilk kez bu restoranda buluşmuştu. Midland Oteli’ndeki The French, o gün olduğu gibi bu gün de seçkin damaklara hizmet veriyor. Hararetli sohbetlerin yapıldığı oval salonda restoranın Manchester’lı şefi ve sahibi Adam Reid’in hazırladığı tadım mönüsü sunuluyor. Dokuz tabaktan oluşan modern İngiliz mutfağı temalı mönüde damakta iz bırakan lezzetler yer alıyor: Lancashire peynirli, soğan çörekli, selam otuyla pişirilmiş yılan balığı… Enginar ve fesleğenle sunulan, badem sosuyla lezzetlendirilmiş kalkan balığı… Klementin mandalinası kabuğu, beyaz çikolata ve alıç ile yapılmış tatlı…

Pazar 10.00

Damien Hirst’ten el işi duvar kâğıdı



The Whitworth sanat galerisine kent merkezinden kısa bir otobüs yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. Koleksiyonunda J.M.W. Turner, L.S. Lowry gibi İngiliz ressamlar, Barbara Hepworth, Henry Moore gibi heykeltraşların işleri bulunuyor. Bunların da ötesinde Outsider Art başlığı altında Müslüman işi oyalar, 17’nci yüzyıldan başlayıp Niki de Saint Phalle ve Damien Hirst’e uzanan el işi duvar kâğıtları sergileniyor.







13.00

Sözcükler evi



Elizabeth Gaskell’s House’a Whitworth’tan 10 dakikalık yürüyüşle ulaşılıyor. Bayan Gaskell, Viktorya Çağı yazarlarından. Romanı 2007’de BBC tarafından “Cranford” adıyla TV’ye uyarlanmıştı. Judi Dench ve Imelda Staunton rol almıştı. 2004’teki “North and South”ta ise Richard Armitage başroldeydi. Gönüllülerin rehberlik yaptığı müze binasında bir zamanlar Elizabeth Gaskell ve rahip olan eşi William’ı ziyaret eden ünlülerin arasında Charles Dickens, Charlotte Brontë ve Harriet Beecher Stowe gibi isimler bulunuyor. Müzeyi gezdikten sonra yazarın kitaplarının satıldığı zemin kattaki kafede kısa bir mola verin. Sıcak çayın yanında ev yapımı pastaları tadın.





Nasıl gidilir



THY, İstanbul’dan Manchester’a direkt uçuyor. Yeni yılın üçüncü haftasında gidiş-dönüş bilet fiyatları 747 TL’den başlıyor. Bir aktarmalı uçan Lufthansa’da aynı dönemde gidiş-dönüş biletler 781 TL’den başlıyor.

