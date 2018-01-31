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    36 milyarlık 55 proje masada

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 23:30 | Son Güncelleme:

    Savunma Sanayii İcra Komitesi, KHK ile yapılan düzenleme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.

    YENİ PROJELER

    7 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı operasyonunda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır” denildi. Toplantıda toplam 9.4 milyar dolar (36 milyar lira) bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği, savunma sanayisini geliştirme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetlerinin de gözden geçirildiği kaydedildi.

    Etiketler: savunma , gazetehaberleri , proje , son dakika
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