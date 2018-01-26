36. kurultayı yönetecek

CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Tekin Bingöl, kongre süreci ile ilgili bilgi verdi. Türkiye’de yaklaşık 50 bin mahalle ve köy muhtarlığı olduğunu ifade eden Bingöl, 30 binin üzerinde mahallede sandık koyarak delege seçimini yaptıklarını, geri kalan 20 bin civarındaki köy ve beldede delege sayısının az olması nedeniyle sandık konulmadan uzlaşıyla delege belirlendiğini anlattı.

KADIN SAYISI ARTIYOR

İlçe kongreleri sonucunda 238 ilçe başkanının ilk kez, 265 ilçe başkanının ise ikinci kez seçildiğini belirten Bingöl, CHP’nin, hem delege hem de ilçe ve il kongrelerinde, kadın delege ve başkan sayısını yüzde 10 oranında arttırdığını da vurguladı. İki olan kadın il başkanı sayısının beşe çıktığını belirten Bingöl, 1266 kurultay delegesinden 248’inin kadın olduğunu söyledi. Tekin Bingöl, özetle şöyle dedi:

CHP GENÇLEŞİYOR

“80 il kongresi sonrasında 29 il başkanı ilk kez, 27’si ise ikinci kez il başkanı oldu. 20-50 yaş aralığında 58 il başkanımız var. Çok genç, aktif, heyecanlı il başkanlarımız var. 750 ilçe başkanımız 20 - 50 yaş aralığında, 70 yaş üzerindeki ilçe başkanımız ise sadece 19. Yani bu, söylenenlerin aksine CHP’de bir gençleşmenin olduğunu da somut bir şekilde ortaya koyuyor. Tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor. Sayın Genel Başkanımızın ya da Genel Merkezimizin tüzüğe bağlı kalmak gibi zorunlulukları var, ancak kurultay delegelerinin kararı farklı olursa, bu karar geçerli olur.

‘ADALET VE CESARET’

Kurultayın temasını ‘adalet ve cesaret’ olarak belirledik. Bizim isteğimiz önceki genel başkanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin’in bu kurultayda divan başkanlığı yapmasıydı. Ama tüzüğümüzde kurultay divan başkanlarının, kurultay delegesi olma zorunluluğu bulunması nedeniyle Çetin’le bu divan başkanlığını gerçekleştiremedik. 36. kurultayımızın divan başkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’i önereceğiz. Kurultayımız kabul ederse, Büyükerşen kurultayımızın divan başkanlığını yürütecek.”

İNCE’YE DİL UYARISI

Bingöl, gazetecilerin, Muharrem İnce’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiride bulunurken, “Kendime mankafa dedirtmezdim” sözlerini hatırlatması üzerine, “Sayın İnce, deneyimli bir siyasetçi arkadaşımız. Aday olması en doğal hakkı ama daha dikkatli dil kullanmakta fayda var” dedi.