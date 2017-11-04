GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine gitti. Komutanlar buradaki birlikleri denetledi. Aynı saatlerde TSK’dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, 03 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekâtı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir” denildi. Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.



Şırnak’ta Bestler - Dereler bölgesinde sığınaklara girdikleri İHA’yla tespit edilen 4 terörist, hava destekli operasyonla öldürüldü. Sığınak da imha edildi.



Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Dereova kırsal kesimindeki operasyonlarda, terör örgütüne ait 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 1 adet anti-personel mühimmatı, 2 el bombası, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 268 Kalaşnikof mühimmatı, 150 Bixi mühimmatı, 94 adet M-16 mühimmatı ele geçirildi.