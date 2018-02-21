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    36 bin kadının başına geldi! Televizyonda gözyaşları içinde anlattılar

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 14:49 | Son Güncelleme:

    'AVA İşyerim' isimli bir şirket tarafından 81 ilde 36 bin kadının dolandırıldığı iddia edildi. Gözyaşları içinde yaşadıkları mağduriyeti televizyon ekranında anlatan kadınlar, "Bizi büyük vaatlerle kandırdılar. İnsanlar kumbaralarını patlatarak üye oldu. Her gün tehdit ediliyoruz, İnandık, yıkıldık ve çok korkuyoruz" dediler.

    Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak’ta lüks bir iş merkezinde geçen 18 Ekim'de Gökhan Ö. ve Suna U. tarafından kurulan 'AVA İşyerim' adlı limited şirket, sosyal medyada kadınlara yönelik ilanlar vererek, yüksek kar marjıyla Türkiye genelinde iş ortaklığı topladı. Kısa sürede 81 ilde faaliyet göstermeye başlayan ve Kuşadası sahil bandı üzerinde de 'AVA Elektronik' ismiyle bir şirket ofisi daha açan şirket ortakları, özellikle kadınlardan bayilik adı altında, iddiaya göre 150 TL ile 10 bin TL arasında para topladı.

    3 ay içinde Türkiye genelinde 81 ilde 36 bin üyeye ulaşan şirketin ödemeleri yapmaması üzerine şikayetler başladı. Çok sayıda kadının Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Mağdurların şikayetlerini değerlendiren Savcılığın talimatıyla 'saadet zinciri' gibi çalışan her iki şirkete ve 81 ildeki ortaklarına yönelik geçen 14 Şubat'ta polis tarafından operasyon düzenlendi.

    Operasyonda söz konusu şirketlerin ortağı olan Gökhan Ö. ve Suna U. Kuşadası'nda gözaltına alındı. Şirketlerdeki aramalarda ele geçirilen bilgisayarlar ile video görüntülerin bulunduğu hard diskler ve muhasebe evraklarına da incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki ortaktan Ö., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, hamile olan ve doğumuna kısa süre kalan Suna U. ise adli kontrol şartıyla, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

    GÖZYAŞLARIYLA ANLATTILAR

    Gözyaşları içinde yaşadıkları mağduriyeti Esra Erol’da programına anlatan kadınlar, "Bizi büyük vaatlerle kandırdılar. İnsanlar kumbaralarını patlatarak üye oldu. Kadınlar ayakta durmalı, güçlü olmalı diyerek aile düzenimizi bozdular. Her gün tehdit ediliyoruz, İnandık, yıkıldık ve çok korkuyoruz" dediler.

    Ayrıca, şirketin ortaklarından Suna U.'ya ait olduğu belirtilen video izleyenleri bir hayli rahatsız etti. U.'nun videoda "Her kadın bıçaklansın. Bir zahmet lütfen erkeklere uyarım. Kadınlar bıçaklanınca kendilerine geliyorlar" dediği duyuluyor.

     

     

    Etiketler: ava işyerim , dolandırıcılık , saadet zinciri , son dakika
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