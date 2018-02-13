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    350 tonluk kayaya çelik halatlı önlem

    Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ (Artvin) (DHA)
    13.02.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    ARTVİN’in Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyünün üst yamacında yer alan ve tehlike oluşturan 350 tonluk kaya, heyelan tehlikesi nedeniyle kırılıp düşürülemeyince 18 çelik halatla bağlanarak sabitlendi, etrafına çelik ağ örüldü.

    Ardanuç ilçesinin 60 haneli Peynirli köyünde evlerin üst yamacında dağlık alanda yer alan kaya, köylülerin korkulu rüyası oldu. Köy muhtarlığı, tehlike oluşturan kaya için yetkililerden yardım istedi. Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, yaklaşık 350 ton olduğunu belirlediği kaya kütlesinin kırılarak kontrollü düşürülmesinin yamaçtaki heyelanı tetikleyebileceği gerekçesiyle ilginç bir çözüm geliştirdi. Kaya kütlesi 18 çelik halatla bağlanarak sabitlendi, etrafı ise küçük kaya parçalarının düşmesinin önlenmesi amacıyla çelik ağla örüldü. Geçen yıl tamamlanan çalışma ile köyde tehlike oluşturan kaya için önlem alınmış oldu.

    350 tonluk kayaya çelik halatlı önlem''ŞU ANDA BİR ŞİKAYETİMİZ YOK''

    Köy ihtiyar heyeti üyesi Yılmaz Geçici, "Bu kayayı buradan alıp götürme imkanı olmadığı ya da kırıldığı zaman aşağıda bulunan evlere zarar verme ihtimali olduğundan böyle bir çözüm bulundu. Şu anlık bir şikayetimiz yok, hatta köyün üzerinde bulunan başka kayaların da bağlanması yönünde taleplerimiz oldu'' dedi.

    350 tonluk kayaya çelik halatlı önlem''ARTIK CAN GÜVENLİĞİMİZ SAĞLANMIŞ OLDU''

    Köylülerden Nedim Temel de kendilerinin uykusunu kaçıran kayaya çözüm bulunduğunu belirterek "Sağ olsun, devlet yetkileri sesimizi duydu. Şu an can güvenliğimiz sağlanmış oldu" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

    Ahmet Soykan ise kayanın köyü kuruluşundan itibaren tehdit ettiğini belirterek tehlikenin geçtiğini söyledi.

    350 tonluk kayaya çelik halatlı önlem

    350 tonluk kayaya çelik halatlı önlem

    Etiketler: Artvin , Ardanuç , heyelan , Nedim Temel , son dakika
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