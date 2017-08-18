350 kiloluk orkinos avladılar

Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’nde, Köhne Restoran ve Plajı’na bu sabahamatör balıkçı ve Arşipel isimli 10 metrelik teknenin sahibi Erdal Geyik, 4 arkadaşı ile birlikte balık avlamak ve gezmek için geldi.

Güllük Körfezi’ndelüfer yada kofana avlamak için olta atan balık tutkunları, saat 12.00 sıralarında dev bir balık yakaladı. Oltaya takılanın orkinos olduğunu anlayan 5 arkadaş, balığı tekneye alabilmek için uzun uğraş verdi. Dev balığı tekneye çıkarmaya çalışan Erdal Geyik ve arkadaşları, 4 saatlik çalışma sonucunda orkinosu tekneye çıkarabildi.



Orkinosun 2.70 metre boyunda ve yaklaşık 350 kiloluk olduğunu belirten ErdalGeyik, "Amatör balıkçıyım ve bugün arkadaşlarımla birlikte denize çıktık. Dev bir orkinos takıldı oltamıza. 4 saat uğraştıktan sonra balığı tekneye almayı başardık. Bu balığı da kestikten sonra, eşimize dostumuza dağıtacağız" dedi.



