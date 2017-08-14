MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>350 bin öğrenciyi buluşturan Bir Bilene Sor Arıkovanı’nda

    350 bin öğrenciyi buluşturan Bir Bilene Sor Arıkovanı’nda

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 09:59Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 09:59

    YGS ve LYS’ye hazırlanan öğrencileri ortak platformda buluşturan Bir Bilene Sor Uygulaması, Arıkovanı’nda fonlamaya açıldı. Öğrencilerin takıldıkları soruları birbirleriyle paylaşarak yanıtlarını bulmalarını sağlayan uygulama, yeni özelliği Akıllı Rehberlik Paketi ile onlara kişisel çalışma programı sunuyor. Uygulama, 350 bin öğrenciyi buluşturmuş durumda.

    Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yeni bir uygulamayı fonlama için vitrine çıkardı. Fonlama süreci başlayan mobil uygulama Bir Bilene Sor, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin odaklandıkları konulara göre daha efektif şekilde hazırlanmalarını hedefliyor. Bir Bilene Sor platformundan ülkemizde 350 bin öğrenci faydalanıyor.

    Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen Bir Bilene Sor, öğrencilerin bilemedikleri soruları birbirlerine sordukları ve birlikte yanıt buldukları bir platform. Uygulama aynı zamanda yeni özelliği Akıllı Rehberlik Paketi ile öğrenciler için kişiselleştirilmiş çalışma programları sunuyor. Uygulama için geliştirilen yapay zeka programı, öğrenci profil bilgileri, odaklandığı konu başlıkları, hedeflenen üniversite ve bölüm, sınava kalan süre gibi kriterleri ele alarak kişiselleştirilmiş bir program şekillendiriyor. Aynı zamanda öğrenciler için piyasadaki binlerce kitaptan onların seçimlerine en uygun olanları sıralıyor. Öğrencilerin çalışma programı hedeflerine ne kadar yaklaştıkları izlemelerini sağlıyor.

    Etiketler: turkcell , arıkovanı , uygulama
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri