35 yıl sonra ilk defa yaşandı! İşlemler durdu

Türkiye'nin pamuk üretiminin, bu yıl önceki yıla oranla yüzde 20 artış göstermesi herkesi memnun etti. Rekoltenin artmasıyla düşen fiyatlar, Türk tekstilcilerin yerli pamuğa olan talebini de artırmasına yol açtı. Yılın ilk 8 ayında bu yıl üretilen 750 bin tonluk ürün bir anda tükendi. İzmir Ticaret Borsası (İTB) pamuk salonunda standartları temsil edecek kalite ve miktarda ürün kalmaması nedeniyle fiyat belirleme işlemleri durdu.



35 YILDIR İLK DEFA OLUYOR

35 yıldır ilk defa yaşanan bu durumu değerlendiren İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Türk pamuğun ilk defa bu yıl erkenden tükendiğini söyledi. Kocagöz, “Geçtiğimiz yıl hasat sezonuna Türk tekstilcisi stoksuz girmişti. Türk pamuğu bir önceki yıla göre artış gösterdiği için fiyatlar dünya fiyatlarının altında seyretmişti. Kaliteli Türk pamuğu ‘daha ucuz’ diye Türk tekstilcisi bu ürüne yöneldi. İthal pamuğu tercih etmedi. Türk pamuğu ilk defa bu sene erken tükendi. Mayıs'tan itibaren ithal pamuğa dönmeye başladılar. Güneydoğu 15 Eylül’den sonra Ege Bölgesi de ekim ayının başından itibaren başlar. Biz bu sene yüzde 20 daha artış bekliyoruz. İklim koşullarında bir olumsuzluk yaşanmazsa eğer 900 bin tona ulaşmasını bekliyoruz rekoltenin. Dolayısıyla iyi bir sezon geçirecek Türkiye. İthalat rakamları da bir önceki yıla göre azalmış olacak; ancak hedefimiz 1 milyon ton ve buna doğru ilerliyoruz” dedi.

Kocagöz, şöyle devam etti: “Tekstil sanayimiz yılda yaklaşık 1 buçuk milyon ton pamuk kullanıyor. Türk pamuğu rekoltesi bu ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. İthal etmek zorunda kalıyoruz. 900 bin ton ürettiğimizde dahi bu sene 600 bin ton ithalat yapmak zorunda kalacağız. Bu yıl ekim alanlarında yüzde 20 artış sağladık. Tarım bakanlığının doğru politikalarla devam etmesi. Adımlar doğru atılmaya devam ederse ekim alanlarında artışın devam etmesini bekliyoruz. Son 3 yıldır doğru adımlar atılıyor. Çiftçinin pamuğa eğilimi var. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Artması lazım ki ithal ürünlere para verip durmasın ülkemiz. Türk pamuğu stratejik bir ürün. Bizim tükettiğimiz kadar olmasa da 1 milyon ve üzerinde ürün üretmemiz gerekiyor.”



