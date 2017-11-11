35 milyon kitap geri dönecek

Sosyal ve fen bilimlerinden soruların TYT’ye eklenmesiyle eskiden martta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) kaynaklarının kullanılabilir hale geldiğini anlatan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “40 Türkçe, 40 matematik sorularına ek olarak sosyal ve fen bilimlerinden soruların eklenmesi olumlu bir adım. YGS kitapları artık satılabilir, kullanılabilir hale gelecek. Kitaplarımız, kitapçılarda bekliyordu. Böylece 100 milyon kitabın 30-35 milyonu tekrar kullanılabilecek. Satış kaybımız 2 milyardı, şimdi 500-600 milyonu kurtarmış olacağız” dedi.