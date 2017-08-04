340 bin öğrenciye özel okul desteği

Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan tebliğe göre, bu yıl 6 bini okul öncesinde olmak üzere toplam 75 bin öğrenciye için ilk defa teşvik verilecek. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar bir defaya mahsus olmak üzere eğitim desteğinden yararlanabilecek. Açıklanan rakamlara göre, en çok teşvik 4 bin 280 TL ile ortaokul ve lise kademelerine verilecek. Geçen yıldan devam eden öğrencilerle birlikte bu yıl toplam 340 bin öğrenci özel okul desteği alacak. Buna ek olarak organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde seçilen 20 alanda 4 bin 300 ile 6 bin 900 TL arasında değişen teşvik sağlanacak. OSB dışında açılan liselerde ise, mevcut 26 dalda öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim desteği tutarları; 4 bin 400 ile 6 bin 700 TL arasında farklılık gösteriyor. 9’uncu sınıflarda her alan için ise öğrenci başına 4 bin 270 TL verilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Özel okula yeni kayıt yaptıran ve özel okulda bursu yüzde 51’in altında olan öğrenciler, başvurabiliyor. Başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü aracılığıyla e-Okul üzerinden yapılıyor. İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri ile okul seçilmesine ilişkin ölçütler gibi koşullar MEB tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.