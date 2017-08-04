MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>340 bin öğrenciye özel okul desteği

340 bin öğrenciye özel okul desteği

Esra ÜLKAR
04 Ağustos 2017 - 22:33Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 22:33

ÖZEL okulları tercih eden öğrencilere verilen teşviklerle ilgili “2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ” dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan tebliğe göre, bu yıl 6 bini okul öncesinde olmak üzere toplam 75 bin öğrenciye için ilk defa teşvik verilecek. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar bir defaya mahsus olmak üzere eğitim desteğinden yararlanabilecek. Açıklanan rakamlara göre, en çok teşvik 4 bin 280 TL ile ortaokul ve lise kademelerine verilecek. Geçen yıldan devam eden öğrencilerle birlikte bu yıl toplam 340 bin öğrenci özel okul desteği alacak. Buna ek olarak organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde seçilen 20 alanda 4 bin 300 ile 6 bin 900 TL arasında değişen teşvik sağlanacak. OSB dışında açılan liselerde ise, mevcut 26 dalda öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim desteği tutarları; 4 bin 400 ile 6 bin 700 TL arasında farklılık gösteriyor. 9’uncu sınıflarda her alan için ise öğrenci başına 4 bin 270 TL verilecek. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Özel okula yeni kayıt yaptıran ve özel okulda bursu yüzde 51’in altında olan öğrenciler, başvurabiliyor. Başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü aracılığıyla e-Okul üzerinden yapılıyor. İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri ile okul seçilmesine ilişkin ölçütler gibi koşullar MEB tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

340 bin öğrenciye özel okul desteği

Etiketler: özel okul , gazetehaberleri , MEB
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri