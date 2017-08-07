34 yıldır bekliyorlardı! Sonunda yapıldı ama sadece bir yıl sonra...

Hakkari’nin Üzümcü köyünden geçen Zap Suyu’nun bahar aylarında yağışlarla birlikte debisinin yükselmesi sonucu yıktığı asma köprüler onarılmayınca, vatandaşlar çareyi ilkel teleferikle karşıya geçmekte buldu. Hakkari kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde yaşayan vatandaşların ulaşımını sağlayan 2 ayrı asma köprü, geçtiğimiz nisan ayında yağmurla birlikte Zap Suyu’nun yükselmesiyle yıkılmıştı. Tek geçim kaynakları çiftçilik olan köy sakinleri, tarım arazilerine ulaşabilmek için yıkılan bir asma köprüyü kendi imkanlarıyla derme çatma onarırken, diğer köprü ise kullanılamayacak halde tahrip oldu.



Zap Suyu’nun öteki tarafında 20 ailenin tarım arazilerinin bulunduğunu belirten köy sakinleri, asma köprüler aylardır onarılmayınca Zap Suyu üzerinden ilkel olan teleferikle geçmek zorunda kaldıklarını söylediler.

BİR YIL DAYANABİLDİ



34 yıldır bu köyde olduğunu belirten Piruze Çiftçi isimli köy sakini, yıllardır teleferikle Zap Suyu’ndan geçtiklerini belirterek, “Yıllarca bize bir köprü yapılması için müracaat ediyorduk. Geçen yıl bize bir asma köprü yapıldı. Biz köprüyü yapan kişiye defalarca düşük yapıyorsunuz diye uyarıda bulunduk. Ancak müteahhit köprüyü garantili yaptığını, yıkılırsa tekrar kendilerinin yapacaklarını söyledi. Ancak baharda kar ve yağmur suları yükselince köprümüz yıkıldı. 34 yıldır bu köprüyü bekliyorduk. Geçen yıl yapıldı, bir yıl geçmeden yıkıldı. Karşı tarafta evlerimiz ve tarım arazilerimiz var. Hastamız oluyor korkarak Zap Suyu üzerinden geçiyoruz. Çocuklarımız okula teleferikle gidiyor. Ama mecburuz. Bazen suyun debisi çok yükseliyor. Biz köprümüzün bir an önce yapılmasını istiyoruz” dedi.

Van’dan köydeki ailesini ziyarete gelen Asya Yılmaz isimli kadın da, “Burası benim babamın evidir. Bizim geliş gidişlerimiz bu teleferiğin üzerindedir. İlkbaharda su seviyesi yükselince köprü yıkıldı. Çocuklarımız buradan gelip gidiyor. Büyük bir tehlike var. Çocuklarımız suya düşüyor. Biz çok mağduruz. Bize bir an önce köprü yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

'TELEFERİKLE GEÇİYORUZ'



Köyde tarımla uğraşan Hamza Çiftçi isimli genç ise bahar aylarında Zap Suyu’nun yükselmesi sonucu köprülerinin yıkıldığını ifade ederek, dünyayla bağlarının kesildiğini söyledi. Çiftçi, “Köyde tarımla uğraşıyoruz. Tek geçim kaynağımız çiftçilik. Bahçemize gidip gelemiyoruz. Zap Suyu’nu teleferikle geçiyoruz. Başka bir şansımız yok. Yaşlılarımız ve çocuklarımız için büyük bir tehlike var. Yetkililerden bir an önce bize bir köprü yapmalarını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri ise yaklaşık bir yıl önce meydana gelen sel felaketi nedeniyle Zap Suyu üzerinde kurulu bulunan birçok asma köprünün suya kapıldığını ifade ederek, köprülerin kademeli bir şekilde yeniden yapılması için ödenek beklediklerini söyledi.

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