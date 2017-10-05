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34 yıl boyunca İsrail'de yaşadı! İşini bıraktı Türkiye'ye geldi! Şimdi yaptığı işle çok kazanıyor...

DHA
05.10.2017 - 14:35 | Son Güncelleme:

Muğla'nın Dalaman İlçesi'ndeki 120 metrekarelik çadırda kütükte istiridye mantarı yetiştiren Yakup Sabar, bu ürünün besin değerinin daha fazla olması nedeniyle hem üreticiye hem tüketiciye kazandırdığını belirtti.

İsrail'de 34 yıl yaşadıktan sonra Dalaman ilçesine yerleşen, 56 yaşındaki Yakup Sabar, 8 ay süren araştırmaların ardından istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Kütükte istiridye mantarı üreten Sabar, bu mantarın raf ömrünün daha uzun olduğunu, 3 yıl ürün alabildiğini söyledi. Bilgisayar programcısı olduğunu ve aynı zamanda otel yöneticiliği yaptığını dile getiren Sabar, bu yıl turizmdeki düşüş nedeniyle otelin açılmadığını ve yeni bir iş arayışına girdiğini anlattı. Naylon torba içinde talaşla yapılan kompost mantar üretimi konusunda araştırma yaptığını ifade eden Yakup Sabar, şöyle konuştu:

34 yıl boyunca İsrailde yaşadı İşini bıraktı Türkiyeye geldi Şimdi yaptığı işle çok kazanıyor...

"Ortağımla birlikte doğal ortamında ürün yetiştirerek aynı ticari kapasiteye ulaşabileceğimizi düşündüm. Deneme yanılma ve takip sistemiyle ürün kalitesini ve rekoltesini artırdık. Kompost sisteminde 3 ay, ama kütükten 3 yıl ürün alabiliyorsunuz. Kütük mantarının raf ömrü daha uzun, besin değeri daha fazla. bugün aldığımız sonuçtan çok memnunuz."

VERİLER BİLGİSAYARA AKTARILIYOR

İsrail'de modern tarım yöntemleriyle yakından ilgilendiğini anlatan Sabar, kompostta mantar üretimi yapanların 'Kütükte ticaret olmaz' eleştirileriyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı 120 metrekarelik bir çadırda 450 kütükle işe başladığını belirten Sabar, şöyle konuştu:

34 yıl boyunca İsrailde yaşadı İşini bıraktı Türkiyeye geldi Şimdi yaptığı işle çok kazanıyor...

"Her kütük kayıt altında, sicilleri tutuluyor. Ne zaman ekildiği, ne zaman sarım yaptığı, ne zaman açıldığı, sarımların nasıl çıktığı hangi marka misel kullanıldığı kayıt altına alınıyor. Bilgisayara işleniyor. Dijital ölçüm aletleriyle 15 dakikada bir bilgisayara aktarılan veriler ile hava, nem koşullarıyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Ne zaman havayı temizleyeceğim, ne zaman klimayı açacağım konusunda sistem beni yönlendiriyor. Kaliteli plastikten elde edilen damlama borularıyla her kütüğe dakikada 2 litre su veriyorum. İçerdeki havayı evaperatör sistemiyle temizleyip klima ile ortam sıcaklığını ayarlıyorum. Evaperatör sayesinde nem kaybı yaşamıyorum."

34 yıl boyunca İsrailde yaşadı İşini bıraktı Türkiyeye geldi Şimdi yaptığı işle çok kazanıyor...

12 ÇEŞİT YEMEĞİ YAPILIYOR

Sabar, amacının sadece para kazanmak olmadığını, çevredeki insanları da bu konuda eğitip yeni iş imkanları sağlamak istediğini, pazarda istiridye mantarının kilosunu 15-20 lira arasında toptan ise, 12-15 TL'den satışa sunduğunu söyledi. Yakup Sabar, şöyle dedi:

34 yıl boyunca İsrailde yaşadı İşini bıraktı Türkiyeye geldi Şimdi yaptığı işle çok kazanıyor...

"Kütükte yani doğal ortamında yetiştirilen istiridye mantarının besin değeri çok yüksek. Kırmızı et ayarında olduğunu söyleyebilirim. Damar tıkanıklığından, kanser hastalıklarına kadar akla gelmeyecek sayıda faydaları var. Kızartması, sotesi olur, mangalda pişirilir, böreği yapılır, makarnaya sos olur. Tavada hafif zeytinyağında suyunu çekene kadar bekledikten sonra üzerine soğan, sarımsak ve birazcık sirke karıştırarak tüketilebilir. Ortağımın eşi aşçı. Onunla birlikte 12 çeşit yemek tarifi çıkarttık. İnternet sitemizde yayınlayacağız. Hem üretene hem de tüketene çok faydası olacak bir ürün. Türkiye'de pazarı oldukça geniş."

34 yıl boyunca İsrailde yaşadı İşini bıraktı Türkiyeye geldi Şimdi yaptığı işle çok kazanıyor...

Etiketler: mantar , kütük mantarı , kütük mantarı faydaları
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