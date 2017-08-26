34 saatlik takip... Eşi ve oğlu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan Atayün'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A ile Bursa'da görev yaparken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski doktor H.A. ve eşi S.A'nın Fethiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

34 SAATLİK TAKİP

Harekete geçen ekipler, 34 saatlik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmek için balıkçı barınağında bota binen 4 kişi ile bot kaptanı M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden Atayün'ün eşi B.A'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edildiği, M.A'nın ise daha önce göçmen kaçakçılığı yapma suçlamasıyla hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.