34 kişi kendi işini kurdu

Proje kapsamında bu güne kadar toplamda 362 kişi başvuruda bulundu. Başvurulardan 22 kişi istihdam edilirken, 25 kişi kontenjandan olumlu sonuç bekliyor. İş başvuruları ile ilgili olarak danışmalık hizmeti de verilen proje dahilinde, 34 kişi de kendi işini kurma şansı yakaladı. Toplamda 83 kişi işe yönlendirildi. Projenin iş fırsatları içeren bir çalışma olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren istihdam ofisimiz ilçede yaşayan ve iş arayan dezavantajlı gençlerimiz için iş olanakları sunuyor, yetenekleri doğrultusunda işe yerleştiriyor” ifadelerinde bulundu.