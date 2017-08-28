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34 kişi kendi işini kurdu

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 21:57Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 21:57

TÜRKİYE ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Mamak Belediyesi ile OSTİM OSB ortaklığında hayata geçirilen ‘İstihdam ve Girişimcilik Projesi’ hizmet vermeye devam ediyor.

Proje kapsamında bu güne kadar toplamda 362 kişi başvuruda bulundu. Başvurulardan 22 kişi istihdam edilirken, 25 kişi kontenjandan olumlu sonuç bekliyor. İş başvuruları ile ilgili olarak danışmalık hizmeti de verilen proje dahilinde, 34 kişi de kendi işini kurma şansı yakaladı. Toplamda 83 kişi işe yönlendirildi. Projenin iş fırsatları içeren bir çalışma olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren istihdam ofisimiz ilçede yaşayan ve iş arayan dezavantajlı gençlerimiz için iş olanakları sunuyor, yetenekleri doğrultusunda işe yerleştiriyor” ifadelerinde bulundu.

Etiketler: OSTİM OSB , işletme , gazetehaberleri
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