330 milyon yatırımla ‘dikey orman’ yapacak

Projenin cephesi gerçek bitki örtüsü ile kaplanarak yeşile daha geniş yer ayrılacak. Biri 33, diğeri 27 kat 2 kule şeklinde tasarlanan proje için 330 milyon yatırım yapılacak. 11 bin 200 metrekare arsada hayata geçecek projede 420 ünite yapılacak. Teslimlerin ise Kasım 2019’da yapılması planlanıyor. Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer projenin cephesinde taşıdığı 200 ağaç ve 2 binden fazla peyzaj bitkisiyle yılda 4 tona yakın karbonu oksijene dönüştüreceğini söyledi. Projede, kişiye özel şeffaf odalar tasarladıklarını belirten Gacemer, “Gökorman’da ısıtma sistemine sahip, camla kaplı şeffaf odalarda manzaranın ve güzelliklerin tadı dört mevsim yaşanacak” dedi. Projede dairelerin metrekare fiyatları 6 bin ile 8 bin lira arasında değişiyor. Gacemer, Gökorman projesinde lansmana özel olarak yüzde 10 indirim sundukları, peşin alımlar da artı yüzde 20 indirim uyguladıklarını dile getirdi. Gacemer yüzde 30 indirimle de metrekare birim fiyatlarının 4 bin 800 TL ile 6 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Projede daire fiyatları ise 359 bin ile 1 milyon 850 bin TL arasında değişiyor. Peşin alımlarda ise 322 bin TL ile 1 milyon 665 bin Tl fiyat aralığında satışa sunuluyor. Projede yüzde 5 peşinat ve 60 ay vade farksız ödeme imkanı bulunuyor. Öte yandan Sinpaş GYO bu yıl 1 milyar lira değerinde proje hayata geçirmeyi hedefliyor.