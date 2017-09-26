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    Hürriyet >Gündem>330 gün sonra

    330 gün sonra

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 21:55 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 21:55

    “TERÖR örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla 6’sı tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın üçüncü duruşmasında hakkında tahliye kararı verilen Cumhuriyet Yayın Danışmanı ve yazarı Kadri Gürsel 330 gün sonra, önceki gece cezaevinden çıktı.

    ‘SEVİNECEK BİR DURUM YOK’

    Kadri Gürsel, tahliye sonrası Silivri Cezaevi önünde şöyle konuştu:

    “Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum, bize bir kez daha dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Bu kamuoyu bu sayede oluştu. Geride bıraktığım dört arkadaşım adına da bunları size iletiyorum. Çok fazla sevinecek bir durum da yok. Haksız mesnetsiz suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu.”

    ‘KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ’

    Cumhuriyet davasında bir tek Kadri Gürsel’in tahliyesine karar verildi. Gürsel hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmasına hükmedildi. Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yusuf Emre İper’in ise suçlamanın niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller ve adli tedbirlerin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutukluluklarının devamına karar verdi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı 31 Ekim’e erteledi.

    330 gün sonra

    ‘ASKERİN MAHCUP MAHCUP GÜLMESİ...’

    CUMHURİYET gazetesi davasında köşe yazarı Kadri Gürsel hakkında önceki akşam tahliye kararı çıktı. Gürsel’in cezaevi çıkışında eşi Nazire Kalkan Gürsel’le kavuşma anı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çift, 11 aylık ayrılığın ardından öpüşerek hasret giderirken arka plandaki askerin mahcupça gülümsüyor olması dikkat çekti. İkilinin bu anını AFP ajansından Yasin Akgül fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Twitter’da fotoğrafla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

    Gani Müjde @GaniMujde : Aşkın güzelliği, askerin bakışını kaçırarak mahcup mahcup gülmesi, beyaz gömlekli abinin aşka hayran bakışı. Hakikaten yılın fotoğrafı bu.

    Ahmet Ümit @baskomsernevzat : Aşk, özgürlüktür Abiler...

    Melda Onur @meldaonur : Aşk direnmektir...

    Burcu Keçecioğlu @burcukececioglu : İşte özgürlüğün fotoğrafı. Herkes bilsin ki #GazetecilikSuçDeğildir !! Herkes bilsin ki dünyayı sevgi kurtaracak.!! Hoşgeldin Kadri Gürsel

    Yılmaz Odabaşı @yilmazodabasi : Kadri Gürsel ve eşi, harikasınız! Sizi tutuklayanlar bile neden tutukladıklarını bilmeseler de geçmiş olsun

     

    Etiketler: gazetehaberleri , kadri gürsel , tahliye
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