321 dükkân satışta

Anadolu yakasında Sancaktepe’de Muhit ve Lavender, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Maltepe’de Yeşilmavi, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri, İlkbahar ve İdilia, Çekmeköy’de Tilia; Avrupa yakasında ise Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Ispartakule’de Bahçeyaka, Eyüp’te Axis İstanbul Ofis, Güneşli ’de Corridor ve Mirage, Sultangazi’de Vitrin projelerindeki 321 ticari alan kampanyalı fiyatlarla satılıyor. Ticari birimin fiyatı 180 bin TL’den başlarken, yüzde 10 indirim sonrasında 60 ay 0 faiz ile ödeme imkânı sunuluyor.