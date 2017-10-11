3200 yıllık yazıt çözüldü

İngiliz Independent gazetesi, 1878’de Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulunan ve bugün Türkiye’de yer alan antik bir yazıtın Hollandalı ve İsviçreli bir grup arkeolog tarafından ilk kez deşifre edildiğini aktardı. Hollandalı dilbilimci Zangger yazıtın, “Anadolu’da yaşayan Luvilerin ‘Deniz İnsanları’ olarak adlandırılan grupların baskınlarına destek verdiğini ve Doğu Akdeniz’de bronz çağının böylece sonlandığını” anlattığını söyledi.

Bronz çağından kalan en eski yazıları içeren ve kireçtaşına işlenen yazıt, dünyada antik Luvi dilini okuyabilen 20 kişiden biri olan Dr. Fred Woudhuizen tarafından çevrildi. Araştırmacılar yazıtın, bronz çağı krallığı Mira Kralı Kupanta-Kurunta’nın emriyle milattan önce 1190 yılında hazırlandığına inanıyor. 1878’de bulunmasının ardından Fransız arkeolog George Perrot yazıları bir kâğıda kopyalamış, sonra da köylüler yazıtı bir caminin temelinde inşaat malzemesi olarak kullanmıştı.