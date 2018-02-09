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    320 milyon evrak taranacak

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    09.02.2018 - 23:08 | Son Güncelleme:

    E-DEVLET’te soyağacı sorgulama sayfası sistemi kilitlenme yüzünden geçici olarak durdurulurken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1800’lü yıllara ve ondan önceki tarihe kadar uzanacak üst soy bilgilerinin TC kimlik numaralarıyla ilişkilendirilmesi için çalışma yürütüyor.

    İstanbul, Hatay gibi illerden bulunan Osmanlı arşivlerindeki belgeler kamyonlarla Ankara’ya getirildi. Osmanlıca 320 milyon evrakın taranmasına başlandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, elektronik arşiv projesinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Şu ana kadar Türkiye’nin farklı illerinden 320 milyon Osmanlıca arşivi Ankara’ya getirdik. Uzmanlarımız, bu arşivin taranıp elektronik ortama aktarılmasına başladı. Ayrıca okunmayan, tahrip olan evrak onarılıyor. Tarihimizi kurtarıyoruz. Arşivi tarayıp elektronik ortama aktardıktan sonra TC kimlik numaralarıyla ilişkilendireceğiz. Kişinin doğumundan ölümüne, çocukları, soyağacı, atası-dedesi herkes belirlenmiş olacak. Kişi soyağacını sorduğunda 320 milyon evrak içinde kendisiyle ilgili bilgi varsa hemen ulaşabilecek, diyelim ki kişiyle ilgili 100 belge var hepsine saniyeler içinde ulaşacak.”

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    Etiketler: e-devlet , soyağacı , gazetehaberleri , son dakika
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