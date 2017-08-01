MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>'32 milyon kişi kart borçlusu'

'32 milyon kişi kart borçlusu'

Hürriyet Haber
01 Ağustos 2017 - 12:19Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:40

Kredi kartı borçlu sayısının rekor seviyelere geldiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları ünlü bir atasözü ile uyararak, “İltifatı lütuf sanıp borça sarılmayın, birgün isteyecekler sonra darılmayın. Çünkü temerrüt faizi zamanla ana parayı geçer o zaman ahlanıp vahlanmak para etmez. 2017 Mart ayı sonu itibariyle toplam 59 milyon 405 bin 429 kredi kartı, 120 milyon 623 bin 51 de banka kartı bulunuyor. Bu kartlarla mart sonu itibariyle, sadece internetten veya telefonla sipariş şeklinde toplamda 31 milyon 703 bin TL tutarında işlem yapıldı. Kredi kartı borçlu sayısı son 5 yılda 32 milyon 39 bine yükseldi. Vatandaşlarımız ihtiyacından fazla alışveriş yapmamalı. Kredi kartlarını şişirmemeli” dedi.

İNTERNETTEN KARTLA ALIŞVERİŞ 3 KAT ARTTI

Kredi kartı kullanımıyla birlikte borçlu sayısının da arttığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bankalar Arası Kart Merkezinin 2017’nin ilk üç ayını kapsayan 1.dönemindeki toplam kart verilerinin doğrultusunda 59 milyon 405 bin 429 kredi kartı, 120 milyon 623 bin 51 banka kartı bulunuyor. Ülkemizde 32 milyon 39 bin kişinin 49.4 milyar kredi kartı borcu var.

Bu borçların önemli kısmı internet üzerinden veya telefon ile sipariş şeklinde yapılıyor. Öyle ki 2012’nin ilk üç ayı kapsayan döneminde internetten 11 milyon 154 bin 46 TL değerinde, 2017 yılının ilk üç ayında ise 31 milyon 703 bin 47 TL değerinde alışveriş yapıldı. İnternetten kartla alışveriş çılgınlığı böylelikle son 5 yılda üç katına çıkmış oldu” şeklinde konuştu.

İLK BEŞ AYDA 435 BİN KİŞİ TAKİPE GİRDİ
Kart borcu yüzünden yakın takibe alınan kişi sayısının geçen yıla göre arttığını belirten Palandöken sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin 2017 Mayıs ayı raporuna göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın ilk beş ayına göre bu yıl ilk beş ayda yüzde 2 arttı, 618 bin kişi oldu.

Yalnızca bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bu yıl ilk beş ay sonunda toplam 435 bin oldu. Kredi kartı borçları ev içindeki huzuru da kaçırır. Boşanma, depresyon, intihar, aile içi şiddet gibi olaylara sebep oluyor. Borcu kapatmak isteyen vatandaş yüksek faizli ihtiyaç kredilerine başvuruyor. Borçlar peş peşe birikiyor. Kredi kartlarına çok fazla yüklenilmemeli. Alışverişler imkân varsa nakit ödeme ile yapılmalı.

Etiketler: Kredi kartı , Kredi kartı borcu , Alışveriş
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri