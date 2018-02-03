32 milyon Euro’luk kredi sözleşmesi

Anlaşmanın imza töreni EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, Peyman Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Akgün, Peyman CEO’su Oğuz Yükselir’in katılımıyla gerçekleştirildi. Peyman Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Akgün, kredi anlaşmasının Türkiye’nin tarımına ve ekonomisine yapacağı katkıya işaret ederek, krediyle global Türk markası olma yolunda konumlarını daha da güçlendireceklerini söyledi. Akgün, 32 milyon Euro’luk kredi ile teknolojiye, tarıma, ihracatı geliştirmeye yatırım yapacaklarını, Eskişehir’deki fabrika yatırımlarını hızlandırarak devam ettireceklerini, yılın ilk yarısında fabrikanın üretime geçeceğini anlattı. Tuerkner de şunları söyledi: “Türkiye, 2009-2014 arasında faaliyetlerimizi en yoğun yürüttüğümüz ülke haline geldi ve 2014 yılından beri en büyük yatırım yaptığımız ülke Türkiye.”