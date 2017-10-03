32. kattan katliam ! İşte Las Vegas canisi...

ABD’nin kumarhaneleriyle ünlü eğlence merkezi Las Vegas kenti korkunç bir katliama sahne oldu. Mandalay Bay Oteli yakınlarındaki bir konsere gidenlerin üzerine bu binanın 32’nci katındaki otel odasından otomatik silahla ateş açıldı. Olay yerel saatle dün gece 22.00 sıralarında meydana geldi. Saldırı sırasında konser alanında 22 bin civarında insan bulunuyordu

Katliamı gerçekleştiren Paddock hakkında merak edilen tüm detaylar zaman geçtikçe açıklığa kavuşmaya başlıyor.

Mandalay Bay otelinde kaldığı 32'inci katta 23 adet tüfek bulunan adamın katliamın gerçekleştiği otelde 3 gün boyunca kaldığı ortaya çıkmıştı.

FBI çalışanları Paddock'un daha önce yaşadığı bölgede adamla ilgili bilgi toplama çalışmalarını başlattı. 62 yaşındaki kız arkadaşı Marilou Danley ile Florida'nın Melbourne bölgesinde yaşayan adamın komşularından bilgi öğrenilmeye çalışılıyor. Eski komşuları Paddock'un hiçbir zaman silahla görmedüklerini söylerken, ifadelere göre Paddock 'politika' hakkında da konuşmayı sevmezdi.

SALDIRGANIN BABASI AZILI SUÇLU!

Saldırganın babası Benjamin Hoskin Paddock'ın, bir dönem FBI'ın en çok arananlar listesinde olduğu ortaya çıktı. Amerikan medyası, 1969 yılına ait bir ilanı sayfalarına taşıdı. FBI, banka soygunculuğu, araç hırsızlığı ve silah taşıma gibi suçlardan aranan baba Paddock'u 'psikopat', 'silahlı ve tehlikeli' olarak niteliyor.

Saldırının hemen ardından açıklama yapan polis 'oğul Paddock'un ise herhangi bir kriminal kaydı olmadığını açıklamıştı.

KIZ ARKADAŞI YURTDIŞINDAYMIŞ

Olayın hemen ardından polis, saldırgan Stephen Paddock'un Mandalay Bay Oteli’ndeki odasında kaldığı tahmin edilen 62 yaşındaki kız arkadaşı Marilou Danley'in peşine düştü. Ancak bir süre sonra Danley'in yurtdışında olduğu belirlendi. Polis, kadının olayla ilgisi olmadığını duyurdu.



Saldırganın babası Benjamin Hoskin Paddock

PERŞEMBE GÜNÜ ODA TUTMUŞ



Las Vegas polisi, saldırgan Stephen Paddock’un Mandalay Bay Oteli’ndeki odasında arama yaptı. Odada çok sayıda silah bulundu. Polis, 64 yaşındaki saldırganın Nevada Eyaleti sakini olduğunu söyledi. Şerif Lombardo, “Bu adamın inanç sistemini bilmiyoruz. Tuttuğu otel odasında çok sayıda ateşli silah bulduk” dedi. Daha sonra polis, odada fazladan 10 tüfek bulunduğunu açıkladı. Paddock’ın geçtiğimiz perşembe günü büyük bir otel odası tuttuğu sanılıyor.

EMEKLİLER SEMTİ SAKİNİ

Stephen Paddock, Las Vegas’tan 1.5 saat uzaklıktaki Mesquite semtinde oturuyordu. 2015 yılında emeklilerin yaşadığı bu semtte 369 bin dolara ev satın almıştı. Burada, 62 yaşındaki Marilou Danley ile birlikte yaşıyordu.

Las Vegas canisinin odasunda çıkan FN-15 model tüfek

Av ve balıkçılık lisansı ile pilot brövesi bulunan Stephen Paddock şimdiye kadar herhangi bir suç eylemine katılmamıştı, sicili temizdi. Bir ara havacılık ve silah şirketi Lockheed Martin’de iç denetçi olarak çalışan Paddock, Mesquite’de bir bina yönetiminde görev almıştı. Paddock’un sosyal medya hesaplarının bulunmaması da dikkat çekti.

KARDEŞİ: KUMAR OYNARDI

Amerikan CNN’in haberine göre Stephen Paddock’un ikametgâhı Nevada Eyaleti'ne bağlı Mesquite kenti. Bu kent Las Vegas’ın 130 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Yetkililer ayrıca Stephen Paddock’ın bu bölgede ne kadar süredir yaşadığını da bilmediklerini ifade etti. Saldırganın erkek kardeşi Eric Paddock, haberlerin aileyi şoke ettiğini söyledi. İngiliz Reuters’a telefonla konuşurken sesi titreyen Paddock, “Dehşete düştük. Şaşkınız. Kurbanlara taziyelerimizi iletiyoruz. O silahları hangi cehennemden almış? Aracıyla gider Las Vegas’ta kumar oynar, burritos yerdi. Dini ya da siyasi bir bağlantısı da yoktu" dedi.