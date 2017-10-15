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315 bin oyuncağa izin çıkmadı

Hürriyet Haber
15.10.2017 - 00:16 | Son Güncelleme:

EKONOMİ Bakanlığı’nca, Uzakdoğu menşeli ürünlere yönelik temmuz ayından bu yana yapılan denetimlerde, güvensiz oldukları belirlenen 315 bin adet oyuncağın ithalatına izin verilmedi.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, oyuncaklara yönelik testlerin gerçekleştirildiği laboratuvarda açıklamalarda bulundu. Bakanlığın, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ile başta oyuncaklar olmak üzere ithal ürünleri sıkı denetime aldığını belirten Soylu, ürün güvenliğine verdikleri önemi denetimlerle ortaya koyduklarını, özellikle ithal ürünlere yönelik incelemeleri temmuzdan itibaren sıkılaştırdıklarını söyledi. Bakanlığın, ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik incelemelerini 14 laboratuvarda yaptırdığını, testleri geçemeyen hiçbir ürünün ithalatına izin verilmediğini belirten Soylu, "Temmuz itibarıyla bin 300 oyuncak numunesini laboratuvarlara gönderdik. Testleri tamamlanan 585 üründen 59'unun güvensiz olduğunu belirledik. Toplamda 315 bin oyuncağın ithalatına izin vermedik" dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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