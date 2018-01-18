31 TL'ye satılan oyun kısa süre ücretsiz oldu

Son dönemlerde yaşanan Steam kış indirimleri ve yılbaşı indirimleri derken diğer platformların sunduğu ücretsiz oyunlar giderek azalmıştı. Bu olayların üzerine Humble Bundle'dan yeni bir kısa süreliğine ücretsiz oyun geldi. The Red Solstice isimli oyun bu akşama kadar ücretsiz olarak satışa sunuldu. 2015'in Temmuz ayında çıkan oyunun Steam üzerindeki incelemelerden "Çoğunlukla Olumlu" almış. Aksiyon, strateji, RYO türünde olan oyun, Diablo tarzı oyunları sevenler için alternatif olacaktır. Bu oyunda arkadaşlarınız ile birlikte oynamak için ücretsiz alabileceğiniz 8 kişilik co-op modu bulunuyor.

Oyun uzak bir gelecekte Mars'ta geçiyor. The Red Solstice'de tek başınıza veya çok oyunculu bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Büyük haritaları arasında gezebilir, ana ve yan görevleri yapabilirsiniz. Oyunda 8 tane farklı sınıf bulunuyor. Bu sınıflardan birini seçerek bütün oyun boyunca bu karakter sınıfını kontrol ediyorsunuz.